Супермаркеты обновили стоимость продуктов: что стало с ценами в АТБ и Сільпо

Продукты в киевском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине умеренно растут цены на продукты, хотя некоторые категории товаров дорожают быстрее. Супермаркеты регулярно снижают стоимость востребованных позиций в ассортименте, чтобы стимулировать потребителей к активным покупкам. Даже на фоне нехватки части продукции в отдельных магазинах из-за разрушения Россией складов сети не забывают о систематических акциях и распродажах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных товарах в АТБ и Сільпо с выгодными скидками.

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Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Немало супермаркетов пострадали от прицельных ударов РФ: летом 2026 года враг начал "охотиться" за продуктовыми базами и складами различных брендов, пытаясь уничтожить товары. АТБ и Сільпо не стали исключениями — пострадали как помещения для хранения продуктов, так и сами магазины.

При этом сети продолжают радовать потребителей скидками и акционными предложениями, помогая экономить на базовых вещах. Мы промониторили их официальные онлайн-магазины, дабы узнать, что стало с ценами на популярные товары. Результат оказался таким (скидки действительны на субботу, 5 сентября):

тунец в рассоле — 89,99 грн вместо 259 грн (-65%, Сільпо);

кофе зерновой — 199 грн вместо 459 грн (-57%, Сільпо);

мороженое — 109,90 грн вместо 229,90 грн (-52%, АТБ);

грудинка — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%, Сільпо);

шоколад — 45,90 грн вместо 88,90 грн (-48%, АТБ);

творог — 39,90 грн вместо 69,90 грн (-43%, Сільпо);

колбаса — 65 грн вместо 109,70 грн (-40%, АТБ);

пельмени — 148,90 грн вместо 229,50 грн (-35%, АТБ);

молоко — 39,99 грн вместо 62,49 грн (-36%, Сільпо);

сосиски — 219,89 грн вместо 333,99 грн (-34%, АТБ).

Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Новые правила поставок продуктов

Ранее мы рассказывали, что целенаправленные удары российской армии по складам заставили компании пересмотреть механизм работы для минимизации рисков. Вместо хранения продукции в одном-двух местах сети начали децентрализацию, постепенно переходя на принцип рассеивания.

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Новая модель предусматривает использование множества мелких складов и прямую доставку товаров в магазины. Пришлось перестраивать логистические маршруты, обходя промежуточные хабы, куда в любой момент может прилететь реактивный БпЛА или баллистическая ракета.

В то же время потребителей интересует другая сторона вопроса: не вырастут ли цены? Ведь децентрализация требует дополнительных затрат на транспорт, топливо, аренду складов и пр. По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, максимальное подорожание из-за новой логистики прогнозируется на уровне до 2,5%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Супермаркеты начали умеренно корректировать стоимость востребованного продукта с учетом рыночной ситуации. В АТБ самая дешевая упаковка стоит 68,50 грн по сравнению с 42 грн в августе 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает уничтожать крупные складские комплексы, где хранилась продукция украинских компаний. Разрушение помещений осложнило логистику и может привести к росту цен. Бизнесу приходится искать альтернативные каналы поставок.