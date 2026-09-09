Нові правила на АЗС через обстріли: як дбають про безпеку клієнтів та поставки пального

Працівник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Робота українських АЗС суттєво змінилася під час війни. Працівникам потрібно одночасно стежити за безпекою, заправляти автомобілі та дбати про безпеку людей і стабільні поставки пального. Через обстріли заправки пошкоджують, логістику доводиться перебудовувати, а на самих станціях шукають нові способи швидко попередити людей про небезпеку.

Як АЗС долають виклики воєнного часу, розповіла директор мережі "ОВІС" Катерина Слижук в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

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На АЗС тестують власну систему оповіщення

Раніше працівники АЗС стежили за ситуацією через Telegram-канали. Однак під час роботи це не завжди зручно, адже касир має обслуговувати клієнтів, а оператор — працювати із заправкою автомобілів. Тому в мережі вирішили протестувати окрему систему, яка дозволяє працівникам чути повідомлення про загрозу, щоб не перевіряти інформацію самостійно.

Для організації такого оповіщення представники мережі звернулися до міської ради та військової адміністрації. Там надали два канали для тестування зв’язку, після чого в "ОВІС" почали перевіряти, який варіант буде зручнішим для роботи.

На одній із локацій система вже працює: там встановили колонки, через які повідомлення про загрозу можуть чути як працівники, так і клієнти АЗС.

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Чи можливий дефіцит пального на АЗС

За словами Катерини Слижук, наразі дефіциту немає. Водночас клієнти можуть бачити певні обмеження на заправках. Наприклад, замість 200 літрів тепер може діяти ліміт у 100 літрів. Однак вона пояснює, що це не пов’язано з відсутністю пального.

Справа у тому, що АЗС змушені змінювати окремі логістичні канали через безпекову ситуацію. Пальне продовжує надходити, але для цього іноді потрібно більше часу.

"Якщо люди побачили якесь обмеження, бо дають не 200 літрів, а тепер — 100, це не значить, що пального немає", — зазначила Катерина Слижук.

Пошкодження АЗС ускладнюють роботу

Ще одна проблема, з якою доводиться працювати мережі, — пошкодження автозаправних станцій. Катерина Слижук зазначає, що пошкоджених АЗС багато. Компанія намагається якнайшвидше відновлювати їх роботу, однак швидкість ремонту залежить не лише від самої мережі.

"Ми намагаємося дуже швидко ці питання вирішити. Також буває, що є затримка з запчастинами для обладнання. Тому на це потрібен час. Хочеться планувати щось, розвивати, а ми зараз займаємось тим, щоб зберегти", — сказала вона.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як можуть змінитися ціни на пальне через загострення навколо Ірану. Дизель може подорожчати приблизно на 3 гривні та коштувати 95–96 гривень за літр, а А-95 — близько 85 гривень. Водночас дефіциту пального не очікують, але проблеми з логістикою можуть вплинути на його доступність.

Також Новини.LIVE писали, що Верховний Суд зобов’язав постачальника повернути бюджету майже 2 мільйони гривень за пальне. Компанія передала державному замовнику талони, але на АЗС за ними не було бензину чи дизеля. Суд вирішив, що самі скретч-картки не є виконанням договору, якщо покупець фактично не отримав пальне.