Новые правила на АЗС из-за обстрелов: как обеспечивают безопасность клиентов и поставки топлива

Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Работа украинских АЗС существенно изменилась во время войны. Сотрудникам приходится одновременно следить за безопасностью, заправлять автомобили и заботиться о безопасности людей и стабильных поставках топлива. Из-за обстрелов заправки повреждаются, логистику приходится перестраивать, а на самих станциях ищут новые способы быстро предупредить людей об опасности.

Как АЗС преодолевают вызовы военного времени, рассказала директор сети "ОВИС" Екатерина Слижук в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

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На АЗС тестируют собственную систему оповещения

Раньше сотрудники АЗС следили за ситуацией через Telegram-каналы. Однако во время работы это не всегда удобно, ведь кассир должен обслуживать клиентов, а оператор — заниматься заправкой автомобилей. Поэтому в сети решили протестировать отдельную систему, которая позволяет сотрудникам слышать сообщения об угрозе, чтобы не проверять информацию самостоятельно.

Для организации такого оповещения представители сети обратились в городской совет и военную администрацию. Там предоставили два канала для тестирования связи, после чего в "ОВИС" начали проверять, какой вариант будет более удобным для работы.

На одной из локаций система уже работает: там установили колонки, через которые сообщения об угрозе могут слышать как сотрудники, так и клиенты АЗС.

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Возможен ли дефицит топлива на АЗС

По словам Екатерины Слижук, на данный момент дефицита нет. В то же время клиенты могут сталкиваться с некоторыми ограничениями на заправках. Например, вместо 200 литров теперь может действовать лимит в 100 литров. Однако она объясняет, что это не связано с отсутствием топлива.

Дело в том, что АЗС вынуждены менять отдельные логистические каналы из-за ситуации с безопасностью. Топливо продолжает поступать, но для этого иногда требуется больше времени.

"Если люди заметили какое-то ограничение, потому что выдают не 200 литров, а теперь — 100, это не значит, что топлива нет", — отметила Екатерина Слижук.

Повреждения АЗС затрудняют работу

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться сети, — повреждения автозаправочных станций. Екатерина Слижук отмечает, что поврежденных АЗС много. Компания старается как можно быстрее восстанавливать их работу, однако скорость ремонта зависит не только от самой сети.

"Мы стараемся очень быстро решить эти вопросы. Также бывает, что возникают задержки с запчастями для оборудования. Поэтому на это требуется время. Хочется что-то планировать, развивать, а мы сейчас занимаемся тем, чтобы просто сохранить", — сказала она.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как могут измениться цены на топливо из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Дизель может подорожать примерно на 3 гривны и стоить 95–96 гривен за литр, а А-95 — около 85 гривен. В то же время дефицита топлива не ожидается, но проблемы с логистикой могут повлиять на его доступность.

Также Новини.LIVE писали, что Верховный Суд обязал поставщика вернуть бюджету почти 2 миллиона гривен за топливо. Компания передала государственному заказчику талоны, но на АЗС по ним не было ни бензина, ни дизельного топлива. Суд постановил, что сами скретч-карты не являются исполнением договора, если покупатель фактически не получил топливо.