Цены на топливо снова взлетят: сколько придется платить на АЗС

АЗС в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинских водителей в ближайшее время может ожидать очередное повышение цен на АЗС. Мировой рынок нефтепродуктов переживает новый виток подорожания на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Это уже третья волна роста цен в этом году, поэтому украинский рынок топлива также не обойдут стороной изменения.

К каким ценам стоит готовиться, рассказал эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире День.LIVE.

Реклама

Дизельное топливо может подорожать до 96 гривен за литр

Больше всего нынешняя ситуация сказывается на дизельном топливе. Его стоимость на мировом рынке уже превысила 1400 долларов за тонну — это самый высокий показатель в этом году.

На украинском рынке это может отразиться уже к концу следующей недели. По прогнозу Куюна, дизельное топливо может подорожать примерно на 3 гривны за литр. В таком случае его цена на АЗС составит примерно 95–96 гривен за литр. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как будут меняться мировые котировки и ситуация на международном рынке.

А-95 также подорожает

Повышение цен ожидается не только для дизельного топлива. Бензин А-95, по оценке эксперта, также может подорожать примерно на 3 гривны за литр. Таким образом, его стоимость может выйти примерно на уровень 85 гривен за литр. Ожидаемое подорожание связано прежде всего с ситуацией на внешнем рынке, ведь Украина в значительной степени зависит от импортных поставок нефтепродуктов.

Читайте также:

Хватит ли топлива украинцам

Несмотря на прогнозируемое повышение цен, говорить о дефиците топлива пока нет оснований. По словам Куюна, на украинском рынке достаточно предложений по основным видам топлива.

"Пока у нас профицит по всем маркам топлива", — отметил он.

На рынке имеются значительные объемы дизельного топлива и бензина, поэтому резкого исчезновения топлива с заправок в ближайшее время не ожидается.

Главный риск — логистика

В то же время стабильность поставок по-прежнему зависит от работы логистических маршрутов, ведь Россия пытается затруднять пути, по которым топливо поступает в Украину. Из-за давления на морские направления все большую роль играют поставки через западную границу. По словам эксперта, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Более серьезные проблемы могут возникнуть, если отдельные важные маршруты поставок будут перекрыты. Тогда вопрос будет стоять не только о стоимости топлива, но и о его доступности.

Несмотря на риски, Куюн не ожидает, что нынешняя ситуация обязательно приведет к серьезным перебоям с топливом. Украинский рынок уже переживал сложные периоды после начала полномасштабной войны и научился адаптироваться к проблемам со снабжением.

"Мы уже прошли через много испытаний с 2022 года. Думаю, что справимся и на этот раз", — сказал эксперт.

Ранее Новини.LIVE писали о росте цен на продукты осенью. Из-за подорожания топлива и проблем с логистикой расходы бизнеса могут вырасти на 30–40%, а товары — подорожать на 10–15%. Дефицит прогнозируется лишь ситуативный, поэтому запасаться крупами, маслом или макаронами не стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, как удары по складам могут ударить по экономике Украины. Третичный сектор формирует около 70% ВВП, более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений. Из-за нарушений в работе логистики торговля может сокращаться, а часть бизнеса — уходить в тень, что приведет к сокращению доходов бюджета.