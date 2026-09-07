Цены на топливо снова взлетят: сколько придется платить на АЗС

АЗС перепишут ценники: какое топливо подорожает больше всего
Украинских водителей в ближайшее время может ожидать очередное повышение цен на АЗС. Мировой рынок нефтепродуктов переживает новый виток подорожания на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Это уже третья волна роста цен в этом году, поэтому украинский рынок топлива также не обойдут стороной изменения.
К каким ценам стоит готовиться, рассказал эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире День.LIVE.
Дизельное топливо может подорожать до 96 гривен за литр
Больше всего нынешняя ситуация сказывается на дизельном топливе. Его стоимость на мировом рынке уже превысила 1400 долларов за тонну — это самый высокий показатель в этом году.
На украинском рынке это может отразиться уже к концу следующей недели. По прогнозу Куюна, дизельное топливо может подорожать примерно на 3 гривны за литр. В таком случае его цена на АЗС составит примерно 95–96 гривен за литр. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как будут меняться мировые котировки и ситуация на международном рынке.
А-95 также подорожает
Повышение цен ожидается не только для дизельного топлива. Бензин А-95, по оценке эксперта, также может подорожать примерно на 3 гривны за литр. Таким образом, его стоимость может выйти примерно на уровень 85 гривен за литр. Ожидаемое подорожание связано прежде всего с ситуацией на внешнем рынке, ведь Украина в значительной степени зависит от импортных поставок нефтепродуктов.
Хватит ли топлива украинцам
Несмотря на прогнозируемое повышение цен, говорить о дефиците топлива пока нет оснований. По словам Куюна, на украинском рынке достаточно предложений по основным видам топлива.
"Пока у нас профицит по всем маркам топлива", — отметил он.
На рынке имеются значительные объемы дизельного топлива и бензина, поэтому резкого исчезновения топлива с заправок в ближайшее время не ожидается.
Главный риск — логистика
В то же время стабильность поставок по-прежнему зависит от работы логистических маршрутов, ведь Россия пытается затруднять пути, по которым топливо поступает в Украину. Из-за давления на морские направления все большую роль играют поставки через западную границу. По словам эксперта, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
Более серьезные проблемы могут возникнуть, если отдельные важные маршруты поставок будут перекрыты. Тогда вопрос будет стоять не только о стоимости топлива, но и о его доступности.
Несмотря на риски, Куюн не ожидает, что нынешняя ситуация обязательно приведет к серьезным перебоям с топливом. Украинский рынок уже переживал сложные периоды после начала полномасштабной войны и научился адаптироваться к проблемам со снабжением.
"Мы уже прошли через много испытаний с 2022 года. Думаю, что справимся и на этот раз", — сказал эксперт.
Ранее Новини.LIVE писали о росте цен на продукты осенью. Из-за подорожания топлива и проблем с логистикой расходы бизнеса могут вырасти на 30–40%, а товары — подорожать на 10–15%. Дефицит прогнозируется лишь ситуативный, поэтому запасаться крупами, маслом или макаронами не стоит.
Также Новини.LIVE рассказывали, как удары по складам могут ударить по экономике Украины. Третичный сектор формирует около 70% ВВП, более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений. Из-за нарушений в работе логистики торговля может сокращаться, а часть бизнеса — уходить в тень, что приведет к сокращению доходов бюджета.