Ціни на пальне знову злетять вгору: скільки платитимемо на АЗС

АЗС в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українських водіїв найближчим часом може чекати чергове підвищення цін на АЗС. Світовий ринок нафтопродуктів переживає новий виток подорожчання на тлі загострення навколо Ірану. Це вже третя хвиля зростання цін цього року, тож український паливний ринок також не оминуть зміни.

До яких цінників варто готуватися, розповів експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі День.LIVE.

Реклама

Дизель може наблизитися до 96 гривень за літр

Найбільше нинішня ситуація позначається на дизельному пальному. Його вартість на світовому ринку вже перевищила 1400 доларів за тонну — це найвищий показник цього року.

На українському ринку це може відобразитися вже до кінця наступного тижня. За прогнозом Куюна, дизель може додати близько 3 гривень за літр. У такому разі його ціна на АЗС становитиме приблизно 95–96 гривень за літр. Подальша динаміка залежатиме від того, як змінюватимуться світові котирування та ситуація на міжнародному ринку.

Реклама

А-95 також подорожчає

Підвищення очікується не лише для дизеля. Бензин А-95, за оцінкою експерта, також може додати близько 3 гривень за літр. Таким чином, його вартість може вийти приблизно на рівень 85 гривень за літр. Очікуване подорожчання пов'язане насамперед із ситуацією на зовнішньому ринку, адже Україна значною мірою залежить від імпортних поставок нафтопродуктів.

Читайте також:

Чи вистачить пального українцям

Попри прогнозоване підвищення цін, говорити про дефіцит пального наразі підстав немає. За словами Куюна, український ринок має достатньо пропозиції за основними видами пального.

Реклама

"Поки що у нас профіцит по всіх марках пального", — зазначив він.

На ринку є значні обсяги дизеля та бензину, тому різкого зникнення пального із заправок найближчим часом не очікується.

Реклама

Головний ризик — логістика

Водночас стабільність постачання залишається залежною від роботи логістичних маршрутів, адже Росія намагається ускладнювати шляхи, якими пальне потрапляє в Україну. Через тиск на морські напрямки дедалі більшу роль відіграють поставки через західний кордон. За словами експерта, така тенденція зберігатиметься й надалі.

Серйозніші проблеми можуть виникнути, якщо окремі важливі маршрути постачання будуть перекриті. Тоді питання вже буде не лише у вартості пального, а й у його доступності.

Попри ризики, Куюн не очікує, що нинішня ситуація обов'язково призведе до серйозних перебоїв із пальним. Український ринок уже переживав складні періоди після початку повномасштабної війни та навчився адаптуватися до проблем із постачанням.

"Ми вже пройшли багато випробувань з 2022 року. Думаю, що дамо собі раду і на цей раз", — сказав експерт.

Раніше Новини.LIVE писали про зростання цін на продукти восени. Через подорожчання пального та проблеми з логістикою витрати бізнесу можуть зрости на 30–40%, а товари — подорожчати на 10–15%. Дефіцит прогнозують лише ситуативний, тому скуповувати крупи, олію чи макарони про запас не варто.

Також Новини.LIVE розповідали, як удари по складах можуть вдарити по економіці України. Третинний сектор формує близько 70% ВВП, понад 70% робочих місць і майже 80% податкових надходжень. Через пошкодження логістики торгівля може скорочуватися, а частина бізнесу — переходити в тінь, що зменшить доходи бюджету.