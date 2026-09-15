Вартість яєць рветься на п’єдестал: що стало з цінниками в АТБ та інших супермаркетах (фото)

Покупці в супермаркеті АТБ. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських супермаркетів суттєво зросли ціни на яйця. Продукт помірно дорожчає вже протягом місяця, реагуючи на сезонні зміни. Якщо в липні мінімальна вартість упаковки перебувала на рівні 40-45 грн, то у вересні 2026 року споживачам доводиться віддавати близько 65-70 грн. Аналогічна ситуація з поштучними курячими яйцями — ціни не стоять на місці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ та інших супермаркетах України станом на вівторок, 15 вересня.

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Яка вартість поштучних яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 69,55-74,75 грн. Індекс споживчих цін у вересні склав 115,74%, тобто затребуваний продукт подорожчав на 15,74% порівняно з показниками у серпні. Нефасовані яйця висхідний тренд також не оминув.

В АТБ мінімальна вартість упаковки — 73,90 грн. За одне яйце потрібно заплатити 5,96 грн, або 59,60 грн за десяток. Різниця у витратах доходить до 14,30 грн. За ці гроші відвідувачі супермаркету зможуть додатково придбати лише два яйця.

Вартість десятка поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших продуктових мережах ситуація схожа: Варус затвердив ціну на рівні 3,70 грн/шт. замість 3 грн/шт. (станом на 10 вересня), в Ашані доведеться віддати 5,40 грн/шт. замість 4,40 грн/шт., у Форі — 5,99 грн/шт. замість 5,89 грн/шт.

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Скільки коштує упаковка яєць

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за звичайну упаковку курячих яєць. Станом на вівторок, 15 вересня, результат виявився таким:

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 44,90 грн);

Ашан — 59,50 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Фора — 65,90 грн;

Новус — 68,64 грн;

Метро — 71 грн;

МегаМаркет — 73 грн;

АТБ — 73,30 грн.

"По яйцях уже починається звичний для осені рух цін. Надалі ситуація залежатиме від сезонної продуктивності птиці, попиту і витрат виробників", — розповів керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка виданню "РБК-Україна".

Традиційно восени курячі яйця дорожчають, оскільки попит залишається на стабільному рівні, а пропозиція зменшується. Плюс цьогоріч на ціни впливають сторонні фактори, пов’язані з повномасштабною війною: Росія посилила удари по складах, знищуючи запаси виробників і постачальників.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в українських супермаркетах запровадили тимчасові обмеження на продаж окремих продуктів. Причина — проблеми з логістикою і підвищений попит. Однак дефіциту базових товарів споживачам боятися не варто, а запаси формувати не потрібно.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні будуть дорожчати продукти харчування восени 2026 року. На ціни негативно впливає пошкодження великої площі складських приміщень. Як результат, виробникам і постачальникам доведеться компенсувати збільшені витрати на логістику.