Ціни на яйця взяли курс на зростання: що відбувається в супермаркетах України

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

З настанням осіннього періоду курячі яйця спіймали висхідний тренд. Ціни в Україні різко пішли вгору, а бюджетного продукту на полицях супермаркетів майже не залишилося. В деяких мережах мінімальна сума, яку повинні заплатити споживачі за звичайну упаковку, перевищила 70 грн. Ми дізналися, що відбувається з цінами на яйця у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де упаковка курячих яєць коштує найменше станом на суботу, 12 вересня.

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Ціни на яйця у супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається у діапазоні 69,55-74,75 грн. Індекс споживчих цін у вересні склав 114,05%, тобто продукт подорожчав на понад 14% порівняно з попереднім місяцем. У серпні цей індекс становив 98,80% відносно липня 2026 року.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих українських супермаркетів і дізналися, скільки мінімально повинні віддати споживачі за упаковку курячих яєць станом на середину вересня. Результат виявився таким:

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 39,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Метро — 61 грн;

Новус — 68,64 грн (було 60,59 грн);

МегаМаркет — 73 грн (було 60,50 грн);

АТБ — 73,30 грн (було 68,50 грн);

Фора — 75,90 грн (було 65,90 грн).

Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Коли в АТБ встановлюють знижки

Раніше ми розповідали, коли знижують ціни на продукти у супермаркетах АТБ. Співробітник мережі поділився цікавою інформацією: виявляється, цінники завжди переглядають уночі, а протягом дня вартість товарів залишається стабільною.

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"Цінники змінюються не вдень. Цінники змінюються вночі. Серед дня переоцінку не роблять. Роблять уцінку, а переоцінку товару посеред дня не роблять", — зазначив працівник.

Тобто споживачам немає сенсу моніторити онлайн-магазин АТБ чи кілька разів на день приходити у фізичний супермаркет зі сподіванням побачити нові знижки.

Краще шукати інформацію про актуальні пропозиції, користуючись мобільним застосунком або сайтом, де регулярно оновлюють дані про цінові зміни. Частину асортименту можна придбати набагато дешевше протягом тижня — це передбачено спеціальними акціями.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому продукти в Україні можуть подорожчати найближчим часом. Чимало експертів переконані, що на вартість споживчих товарів негативно вплине зростання витрат на логістику. Через недешеве пальне і втрату складів компанії можуть підняти ціни на 10-15% вже восени.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці масово скуповують продукти в супермаркетах АТБ. Подібну тенденцію помітили у Дніпрі та області — з полиць почали зникати окремі товари. Мережа не встигає поповнювати асортимент через проблеми з логістичною інфраструктурою.