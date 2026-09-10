Штучний ажіотаж б’є по мережі АТБ: які товари першими зникають з полиць

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі та області в магазинах АТБ почали зникати з полиць окремі товари. Через перебої з доставкою магазини не завжди встигають отримувати нові партії продукції. Українці тим часом масово скуповують найбільш затребувані товари. Особливо це стосується борошна, круп, яєць, соняшникової олії та інших продуктів тривалого зберігання. Водночас у торговельній мережі запевняють, що загального дефіциту продуктів немає.

Про це розповів представник АТБ Сергій Демченко для Суспільного, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому виникли перебої

Ситуацію ускладнює ажіотажний попит. Частина покупців почала купувати значно більше продуктів, ніж зазвичай. Через це магазини швидше розпродають запаси, а логістика не завжди встигає поповнювати полиці з такою самою швидкістю.

"Населення, яке має такий трошки панічний настрій, вони просто викупають продукцію", — зазначив Сергій Демченко.

У результаті виникає замкнене коло: товар привозять, його швидко розбирають, а наступна партія ще перебуває в дорозі.

Читайте також:

Зараз АТБ перебудовує логістичні маршрути та використовує кілька варіантів доставки. Частину товарів можуть привозити безпосередньо від виробника до магазину, частину — власним транспортом компанії.

Продукти скуповують оптом

Ще один фактор — закупівлі оптовими партіями. У торговельній мережі зазначають, що є випадки, коли люди скуповують значні обсяги продукції, після чого вона може потрапляти на перепродаж. Через це навантаження на систему постачання зростає ще більше, а звичайним покупцям складніше знайти окремі товари в потрібний момент.

"Є і такі речі, коли просто оптовими партіями викупають товар. Далі він там, я не знаю, яким чином реалізується, але, в принципі, є достатньо багато кейсів, які свідчать про те, що саме такі процеси відбуваються" - каже представник мережі.

Чи буде дефіцит продуктів

Наразі обмеження на продаж стосуються лише окремих категорій товарів. Чи доведеться їх розширювати, залежатиме від подальшого розвитку ситуації.

"Потрібно розуміти, що ситуація так чи інакше буде тільки ускладнюватись. Але компанія і наші партнери по ринку зараз роблять все необхідне, щоб не наражати на продовольчу небезпеку країну, щоб продукти харчування і товари першої необхідності були на полицях і були в доступності для наших покупців і громадян" - запевнив Демченко.

Про можливі нові обмеження або зміни в роботі мережа обіцяє повідомляти через свої офіційні канали.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки товарів можна купити в АТБ за один чек. З кінця серпня на яйця, крупи, цукор, олію, макарони, консерви та інші продукти діє ліміт до 6 штук або кілограмів. Обмеження запровадили через активізацію оптових покупців, які скуповували дешевші товари для подальшого перепродажу.

Також Новини.LIVE писали, як можуть змінитися ціни незабаром. Через удари по складах супермаркети можуть перейти на прямі поставки, що збільшить витрати на перевезення та може позначитися на вартості товарів. Додатковий тиск створюють дорожче пальне, електроенергія, оренда складів і зарплати, а кінцеві ціни також залежатимуть від врожаю.