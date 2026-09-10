Искусственный ажиотаж бьет по сети АТБ: какие товары первыми исчезают с полок

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Днепре и области в магазинах АТБ начали исчезать с полок отдельные товары. Из-за перебоев с доставкой магазины не всегда успевают получать новые партии продукции. Украинцы тем временем массово скупают наиболее востребованные товары. Особенно это касается муки, круп, яиц, подсолнечного масла и других продуктов длительного хранения. В то же время в торговой сети уверяют, что общего дефицита продуктов нет.

Об этом рассказал представитель АТБ Сергей Демченко для Суспильного, передает Новини.LIVE.

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Почему возникли перебои

Ситуацию осложняет ажиотажный спрос. Часть покупателей начала приобретать значительно больше продуктов, чем обычно. Из-за этого магазины быстрее распродают запасы, а логистика не всегда успевает пополнять полки с такой же скоростью.

"Население, у которого наблюдается некоторое паническое настроение, просто скупает продукцию", — отметил Сергей Демченко.

В результате возникает замкнутый круг: товар привозят, его быстро раскупают, а следующая партия еще находится в пути.

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Сейчас АТБ перестраивает логистические маршруты и использует несколько вариантов доставки. Часть товаров могут доставлять напрямую от производителя в магазин, часть — собственным транспортом компании.

Продукты закупают оптом

Еще один фактор — закупки оптовыми партиями. В торговой сети отмечают, что бывают случаи, когда люди скупают значительные объемы продукции, после чего она может попадать на перепродажу. Из-за этого нагрузка на систему поставок возрастает еще больше, а обычным покупателям сложнее найти отдельные товары в нужный момент.

"Бывают и такие случаи, когда товар просто выкупают оптовыми партиями. Дальше он там, я не знаю, каким образом реализуется, но, в принципе, есть достаточно много примеров, свидетельствующих о том, что именно такие процессы имеют место", — говорит представитель сети.

Будет ли дефицит продуктов

Пока ограничения на продажу касаются лишь отдельных категорий товаров. Придется ли их расширять, будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

"Нужно понимать, что ситуация так или иначе будет только усложняться. Но компания и наши партнеры по рынку сейчас делают все необходимое, чтобы не подвергать страну продовольственной опасности, чтобы продукты питания и товары первой необходимости были на полках и оставались доступными для наших покупателей и граждан", — заверил Демченко.

О возможных новых ограничениях или изменениях в работе сеть обещает сообщать через свои официальные каналы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько товаров можно купить в АТБ по одному чеку. С конца августа на яйца, крупы, сахар, масло, макароны, консервы и другие продукты действует лимит до 6 штук или килограммов. Ограничения ввели из-за активизации оптовых покупателей, которые скупали более дешевые товары для дальнейшей перепродажи.

Также Новини.LIVE писали о том, как в ближайшее время могут измениться цены. Из-за ударов по складам супермаркеты могут перейти на прямые поставки, что увеличит расходы на перевозку и может отразиться на стоимости товаров. Дополнительное давление создают подорожавшее топливо, электроэнергия, аренда складов и зарплаты, а конечные цены также будут зависеть от урожая.