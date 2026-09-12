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Главная Экономика Цены на яйца растут на глазах: где украинцам искать самую дешевую упаковку

Цены на яйца растут на глазах: где украинцам искать самую дешевую упаковку

Ua ru
12 сентября 2026 17:12
Цены на яйца взяли курс на увеличение: что происходит в супермаркетах Украины
Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени цены на куриные яйца начали расти. Цены в Украине резко поднялись, а бюджетного продукта на полках супермаркетов почти не осталось. В некоторых сетях минимальная сумма, которую должны заплатить потребители за обычную упаковку, превысила 70 грн. Мы выяснили, что происходит с ценами на яйца в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где упаковка куриных яиц стоит дешевле всего по состоянию на субботу, 12 сентября.

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Цены на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 69,55-74,75 грн. Индекс потребительских цен в сентябре составил 114,05%, то есть продукт подорожал более чем на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. В августе этот индекс составлял 98,80% по отношению к июлю 2026 года.

Мы промониторили официальные интернет-магазины известных украинских супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны заплатить потребители за упаковку куриных яиц по состоянию на середину сентября. Результат оказался таким:

  • Варус — 52,90 грн (со скидкой — 39,90 грн);
  • Ашан — 54,90 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Метро — 61 грн;
  • Новус — 68,64 грн (было 60,59 грн);
  • МегаМаркет — 73 грн (было 60,50 грн);
  • АТБ — 73,30 грн (ранее 68,50 грн);
  • Фора — 75,90 грн (ранее 65,90 грн).
Инфографика с ценами на яйца
Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Когда в АТБ устанавливают скидки

Ранее мы рассказывали, когда снижают цены на продукты в супермаркетах АТБ. Сотрудник сети поделился интересной информацией: оказывается, ценники всегда пересматривают ночью, а в течение дня стоимость товаров остается стабильной.

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"Ценники меняются не днем. Ценники меняются ночью. В середине дня переоценку не проводят. Делают уценку, а переоценку товара посреди дня не проводят", — отметил работник.

То есть потребителям нет смысла следить за онлайн-магазином АТБ или несколько раз в день приходить в обычный супермаркет в надежде увидеть новые скидки.

Лучше искать информацию об актуальных предложениях, пользуясь мобильным приложением или сайтом, где регулярно обновляют данные о ценовых изменениях. Часть ассортимента можно приобрести намного дешевле в течение недели — это предусмотрено специальными акциями.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему продукты в Украине могут подорожать в ближайшее время. Многие эксперты убеждены, что на стоимость потребительских товаров негативно повлияет рост расходов на логистику. Из-за дорогого топлива и потери складов компании могут поднять цены на 10-15% уже осенью.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы массово скупают продукты в супермаркетах АТБ. Подобную тенденцию заметили в Днепре и области — с полок начали исчезать отдельные товары. Сеть не успевает пополнять ассортимент из-за проблем с логистической инфраструктурой.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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