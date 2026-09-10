Цены на яйца бьют по бюджету: что происходит в АТБ и других супермаркетах (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Почти каждый день в Украине растут цены на яйца — как в упаковках, так и поштучно. Супермаркеты регулярно обновляют стоимость востребованного продукта, который утратил статус бюджетного. Нефасованные яйца позволяли потребителям существенно экономить, однако актуальные ценники больше не помогают сберечь значительную часть денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью поштучных яиц в супермаркетах Украины.

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Цены на поштучные яйца

По данным Минфина, стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 69,55-74,75 грн. Индекс потребительских цен в сентябре составил 112,33%, то есть продукт подорожал на 12,33% по сравнению с августом 2026 года. Восходящая тенденция коснулась также нефасованных куриных яиц.

В АТБ, например, потребителям продают одну штуку по 5,89 грн. Самая дешевая упаковка стоит 73,30 грн, поэтому посетители супермаркета могут сэкономить 14,40 грн на десятке. На эти деньги удастся приобрести лишь два яйца дополнительно.

Цена десятка поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других продуктовых сетях ситуация аналогичная: Варус установил цену 3 грн/шт., Ашан — 4,40 грн/шт., Фора — 5,89 грн/шт., а МагеМаркет — 5,50 грн/шт. Напомним, летом 2026 года украинцы могли купить одно яйцо в среднем за 2-3 грн.

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Как инфляция может повлиять на цены

Ранее мы сообщали, что Национальный банк прогнозирует рост годовой инфляции на 0,4-0,6 процентного пункта из-за систематических ударов России по украинской логистике. Уже осенью потребители могут ощутить последствия — цены на продукты питания будут повышены.

"Основная часть этого эффекта проявится осенью. В то же время о резком скачке цен речи не идет: эффект будет растянут во времени и частично сдерживаться конкурентной средой и более слабым спросом", — уточнил заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский.

По его словам, логистика составляет около 8% средней потребительской цены в структуре себестоимости товаров. Но компании не обязательно переложат все дополнительные расходы на покупателей, а могут распределить их для минимизации рисков. Речь идет о потере клиентов из-за чрезмерно высоких цен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда в АТБ снижают цены на продукты. Сотрудник сети поделился интересной информацией: оказывается, скидки устанавливают ночью, а днем никаких перерасчетов не производят. Поэтому нет смысла ждать изменений с утра до вечера.

Также Новини.LIVE рассказывали, что может произойти с ценами на продукты в Украине. Эксперты прогнозируют рост стоимости товаров из-за дополнительных расходов компаний на логистику и хранение. Децентрализация может негативно повлиять на расходы потребителей.