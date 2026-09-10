Ціни на яйця б’ють по бюджету: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Майже щодня в Україні зростають ціни на яйця — як упаковані, так і поштучні. Супермаркети регулярно оновлюють вартість затребуваного продукту, який втратив статус бюджетного. Нефасовані яйця дозволяли споживачам суттєво економити, проте актуальні цінники більше не допомагають зберігати значну частину коштів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю поштучних яєць у супермаркетах України.

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Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 69,55-74,75 грн. Індекс споживчих цін у вересні склав 112,33%, тобто продукт подорожчав на 12,33% порівняно з серпнем 2026 року. Висхідна тенденція торкнулася також нефасованих курячих яєць.

В АТБ, наприклад, споживачам віддають одну штуку за 5,89 грн. Найдешевша упаковка коштує 73,30 грн, отже відвідувачі супермаркету можуть заощадити 14,40 грн на десятку. За ці гроші вдасться придбати лише два яйця додатково.

Ціна десятка поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших продуктових мережах ситуація схожа: Варус затвердив ціну 3 грн/шт., Ашан — 4,40 грн/шт., Фора — 5,89 грн/шт., а МагеМаркет — 5,50 грн/шт. Нагадаємо, влітку 2026 року українці могли придбати одне яйце за 2-3 грн у середньому.

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Як інфляція може вплинути на ціни

Раніше ми розповідали, що Національний банк прогнозує зростання річної інфляції на 0,4-0,6 відсоткового пункту через систематичні удари Росії по українській логістиці. Вже восени споживачі можуть відчути наслідки — ціни на продукти харчування будуть підвищені.

"Основна частина цього ефекту проявлятиметься восени. Водночас про різкий стрибок цін не йдеться: ефект буде розтягнутим у часі й частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом", — уточнив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

За його словами, логістика складає близько 8% середньої споживчої ціни у структурі собівартості товарів. Водночас компанії не обов'язково перекладуть всі додаткові витрати на покупців, а можуть їх розподілити для мінімізації ризиків. Йдеться про втрату клієнтів через надміру високі ціни.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, коли в АТБ знижують ціни на продукти. Співробітник мережі поділився цікавою інформацією: виявляється, знижки встановлюють вночі, а посеред дня жодних перерахунків не роблять. Тому немає сенсу чекати змін з ранку до вечора.

Також Новини.LIVE розповідали, що може статися з цінами на продукти в Україні. Експерти прогнозують зростання вартості товарів через додаткові витрати компаній на логістику та зберігання. Децентралізація може негативно вплинути на витрати споживачів.