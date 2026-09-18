Обвал цін на овочі борщового набору: що подешевшало найбільше

Продавець на овочевому ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні цього тижня подешевшали одразу два популярні овочі — морква та ріпчаста цибуля. Фермери збільшили обсяги товару, водночас українці поки не поспішають закупатися у великій кількості. Через це виробники знижують ціни, щоб швидше продати овочі. Така ситуація особливо помітна на ринку моркви - її вартість падає вже близько півтора місяця.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією EastFruit.

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Морква дешевшає шостий тиждень

Вже більше місяця торгівля цим овочем залишається млявою. Фермери мають значні запаси моркви середніх сортів, яка погано підходить для тривалого зберігання. Водночас оптові компанії та роздрібні мережі обережно закуповують великі партії, оскільки продажі в магазинах ідуть повільно.

За останній тиждень морква подешевшала в середньому на 10%. Зараз у основних регіонах виробництва її продають по 9–15 гривень за кілограм. Водночас нинішня ціна все ще приблизно на 32% вища, ніж у вересні 2025 року. Якщо ж попит залишатиметься слабким, ціни можуть опускатися ще нижче.

Що ще подешевшало

Змінилися цінники і на ріпчасту цибулю. На ринку побільшало овоча через збирання пізніх сортів. Зараз переважно фермери продають цибулю, яка не підходить для тривалого зберігання. За неї просять від 12 до 18 гривень за кілограм.

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За тиждень ціна знизилася в середньому на 10%. Але попри нинішнє здешевлення, цибуля також залишається дорожчою за торішню на 35%. Окремо учасники ринку звертають увагу на врожай якісної цибулі. Цього сезону його суттєво менше через несприятливі погодні умови.

Які продукти незабаром можуть подорожчати

В Україні найближчим часом може зрости вартість базових продуктів. На ціни тиснуть руйнування логістичної та складської інфраструктури, а також зростання вартості пального.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що стримати зростання цін могла б нижча ставка ПДВ на основні продукти. Йдеться про хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олію, борошно та крупи — для них він пропонує встановити ПДВ на рівні 5–8%. Водночас, на його думку, втрати бюджету можна було б компенсувати вищим податком на дорогі товари, преміальні вироби та елітні автомобілі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, коли в Україні може подешевшати соняшникова олія. Через зниження закупівельних цін на соняшник виробники скорочують собівартість, що може вплинути на цінники в магазинах. Однак на зміну вартості доведеться чекати до трьох місяців через продаж старих запасів.

Також Новини.LIVE писали, які зміни чекають на маркування продуктів з 1 жовтня. Виробники знову мають вказувати на упаковці склад, алергени, поживну цінність, строк придатності та інші обов’язкові дані. Продукція зі старим маркуванням зможе залишатися в магазинах до завершення терміну придатності.