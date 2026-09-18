Обвал цен на овощи для борща: что подешевело больше всего

Продавец на овощном рынке. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе в Украине подешевели сразу два популярных овоща — морковь и репчатый лук. Фермеры увеличили объемы продукции, однако украинцы пока не спешат закупать их в больших количествах. Из-за этого производители снижают цены, чтобы быстрее продать овощи. Такая ситуация особенно заметна на рынке моркови — ее стоимость падает уже около полутора месяцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Реклама

Морковь дешевеет шестую неделю

Уже больше месяца торговля этим овощем остается вялой. У фермеров имеются значительные запасы моркови средних сортов, которая плохо подходит для длительного хранения. В то же время оптовые компании и розничные сети осторожно закупают крупные партии, поскольку продажи в магазинах идут вяло.

За последнюю неделю морковь подешевела в среднем на 10%. Сейчас в основных регионах производства ее продают по 9–15 гривен за килограмм. При этом нынешняя цена все еще примерно на 32% выше, чем в сентябре 2025 года. Если же спрос будет оставаться слабым, цены могут опуститься еще ниже.

Что еще подешевело

Изменились цены и на репчатый лук. На рынке стало больше этого овоща из-за сбора поздних сортов. Сейчас в основном фермеры продают лук, который не подходит для длительного хранения. За него просят от 12 до 18 гривен за килограмм.

Читайте также:

За неделю цена снизилась в среднем на 10%. Но, несмотря на нынешнее подешевение, лук по-прежнему остается дороже прошлогоднего на 35%. Отдельно участники рынка обращают внимание на урожай качественного лука. В этом сезоне его значительно меньше из-за неблагоприятных погодных условий.

Какие продукты в ближайшее время могут подорожать

В Украине в ближайшее время может вырасти стоимость базовых продуктов. На цены давит разрушение логистической и складской инфраструктуры, а также рост стоимости топлива.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что сдержать рост цен могла бы более низкая ставка НДС на основные продукты. Речь идет о хлебе, молоке, яйцах, овощах, фруктах, масле, муке и крупах — для них он предлагает установить НДС на уровне 5–8%. В то же время, по его мнению, потери бюджета можно было бы компенсировать более высоким налогом на дорогие товары, премиальные изделия и элитные автомобили.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда в Украине может подешеветь подсолнечное масло. Из-за снижения закупочных цен на подсолнечник производители сокращают себестоимость, что может повлиять на ценники в магазинах. Однако изменения цен придется ждать до трех месяцев из-за распродажи старых запасов.

Также Новини.LIVE писали, какие изменения ждут маркировку продуктов с 1 октября. Производители вновь должны будут указывать на упаковке состав, аллергены, пищевую ценность, срок годности и другие обязательные данные. Продукция со старой маркировкой сможет оставаться в магазинах до истечения срока годности.