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Главная Экономика Цены на масло упадут: как ограничение экспорта меняет украинский рынок

Цены на масло упадут: как ограничение экспорта меняет украинский рынок

Ua ru
18 сентября 2026 07:25
Подсолнечное масло подешевеет: когда стоит ожидать обновления ценников
Масло. Фото: УНИАН

Один из самых популярных продуктов в чеках украинцев готовится к удешевлению. Благодаря падению закупочных цен на подсолнечник производители масла снижают себестоимость, что позволит магазинам переписать ценники в пользу потребителей. Однако ожидать снижения цен уже в ближайшие недели пока не стоит.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как блокировка экспорта изменит ценовую политику и почему украинцам придется подождать, пока цены изменятся.

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Преимущества для украинских потребителей

Главная привилегия для покупателей заключается в снижении финансовой нагрузки на ежедневную корзину продуктов в условиях экономической неопределённости и постоянных обстрелов со стороны России. Удешевление сырья позволяет переработчикам сократить производственные затраты. Со временем это отражается на снижении цен на полках супермаркетов. Хотя логистика, расходы на дистрибуцию и пополнение товарных запасов могут несколько сгладить этот эффект, общий вектор рынка остается благоприятным для потребителя.

Почему придется подождать

Впрочем, потребителям не стоит ожидать мгновенного изменения цен в магазинах, ведь переработка и поставка новых партий требуют времени. По прогнозам экспертов, в зависимости от темпов продаж старых запасов, полная коррекция цен в розничных сетях продлится до трех месяцев.

Важным фактором снижения цен остается отсутствие возможности вывоза продукции в значительных объемах за границу. Если ситуация с экспортом улучшится, то цены и спрос на полках украинских супермаркетов вырастут.

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Итоговое изменение цен все же будет зависеть от доступа к портам и сохранения экспортных квот. Но аграрный сектор демонстрирует способность успешно сглаживать рыночные колебания.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об актуальных ценах на яйца в розницу в Украине. Почти ежедневно в Украине растут цены на яйца — как упакованные, так и в розницу. Супермаркеты регулярно обновляют стоимость востребованного продукта, который утратил статус бюджетного.

Также Новини.LIVE сообщали, почему цены на продукты в ближайшее время могут вырасти. Основной причиной подорожания базовых товаров станет увеличение расходов на логистику. Ведь структура себестоимости почти всех позиций в ассортименте супермаркетов включает топливо и транспорт.

экспорт супермаркет цены на продукты подсолнухи масло
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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