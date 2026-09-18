Соняшникова олія подешевшає: коли очікувати на перепис цінників

Олія. Фото: УНІАН

Один із найпопулярніших продуктів у чеках українців готується до здешевлення. Завдяки падінню закупівельних цін на соняшник, виробники олії знижують собівартість, що дозволить магазинам переписати цінники на користь споживачів. Проте очікувати на зниження цін вже у найближчі тижні поки не варто.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як блокування експорту змінить цінову політику та чому українцям доведеться почекати на зміну цін.

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Привілеї для українських споживачів

Головний привілей для покупців полягає у зниженні фінансового навантаження на щоденний кошик продуктів в умовах економічної невизначеності та постійних обстрілів з боку Росії. Здешевлення сировини дозволяє переробникам зменшити виробничі витрати. Це з часом і переходить в нижчі цінники на полицях супермаркетів. Хоча логістика, витрати на дистрибуцію та поповнення товарних запасів можуть дещо згладити цей ефект, загальний вектор ринку залишається сприятливим для споживача.

Чому доведеться зачекати

Утім, споживачам не варто очікувати миттєвого переписання цін у магазинах, адже переробка та постачання нових партій вимагають часу. За прогнозами експертів, залежно від темпів продажів старих запасів, повна корекція цін у роздрібних мережах триватиме до трьох місяців.

Важливим фактором зниження залишається відсутність можливості вивезення продукції в активних обсягах за кордон. Якщо ситуація з експортом покращиться, то ціни та попит на полицях українських супермаркетів зростуть.

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Підсумкова зміна цін все ж залежатиме від доступу до портів та збереження експортних квот. Але аграрний сектор демонструє здатність успішно пом'якшувати ринкові коливання.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про актуальні ціни на поштучні яйця в Україні. Майже щодня в Україні зростають ціни на яйця — як упаковані, так і поштучні. Супермаркети регулярно оновлюють вартість затребуваного продукту, який втратив статус бюджетного.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому ціни на продукти найближчим часом можуть зрости. Основною причиною дорожчання базових товарів стане збільшення витрат на логістику. Адже структура собівартості майже всіх позицій в асортименті супермаркетів включає пальне і транспорт.