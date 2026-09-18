Цены на базовые продукты вскоре пойдут вверх: экономист объяснил, к чему готовиться

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам следует готовиться к росту стоимости продуктов питания вследствие разрушения логистической инфраструктуры. Дополнительно дорожает топливо, что тоже негативно отразится на потребительских ценах. Для замедления восходящей тенденции необходимо снизить ставку налога на добавленную стоимость для отдельных категорий продуктов.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новости.LIVE "Світ на зламі".

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Что будет с ценами на продукты

Россия продолжает систематически разрушать украинскую логистику, складские помещения и продуктовые базы. Плюс растут цены на топливо — во второй половине сентября 2026 года бензин А-95 подорожал в среднем на 10 грн за литр, а дизель на некоторых АЗС продают почти за 100 грн.

Эти факторы негативно отразятся на показателях в супермаркетах, поэтому потребителям следует готовиться к росту стоимости базовых продуктов в ближайшее время. Однако экономист назвал один действенный способ замедлить восходящую тенденцию — снизить налог на добавленную стоимость.

"На хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, масло, муку, какие-то крупы нужно вводить пониженный НДС где-то на уровне 5-8%. А компенсировать можно увеличением налога на добавленную стоимость на дорогие товары, премиальные изделия и элитные автомобили", — констатировал Алексей Кущ.

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Новая маркировка продуктов

Ранее мы рассказывали, что с 1 октября 2026 года в Украине изменятся требования к маркировке пищевых продуктов и кормов. После начала полномасштабной войны правительство ввело временные упрощения, однако вскоре их отменят. Производителям придется обязательно указывать на упаковках и этикетках:

название продукта;

состав;

информацию об аллергенах;

количество товара;

срок годности;

условия хранения;

питательную ценность и пр.

Компаниям необходимо заранее проверить маркировку своих продуктов, дабы успеть привести упаковку в соответствие с законодательными требованиями. Особое внимание советуют уделить сведениям о составе, аллергенах, добавках, ингредиентах и ​​пищевой ценности съедобного изделия.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что масло в Украине может подешеветь из-за падения закупочных цен на подсолнечник. Это снижает себестоимость производства и формирует новые издержки компаний. Однако потребителям не следует ожидать быстрого падения стоимости базового товара.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине утвердили новые правила выращивания, маркировки и обращения продукции с ГМО. Нарушение требований повлечет за собой строгую ответственность. Придется заплатить штраф в размере до 172 940 грн для юридических лиц, до 86 470 грн — для ФЛП.