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Главная Экономика Штрафы до 170 тысяч гривен: в Украине вступил в силу новый закон о ГМО

Штрафы до 170 тысяч гривен: в Украине вступил в силу новый закон о ГМО

Ua ru
17 сентября 2026 08:10
Маркировка и выращивание ГМО-продуктов в Украине: какие суммы штрафов предусмотрены в 2026 году
Продуктовый магазин. Фото: УНИАН

С 16 сентября в Украине официально вступил в силу Закон № 3339-IX, который полностью меняет правила нахождения на рынке продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Документ полностью соответствует требованиям Европейского Союза, вводя строгий контроль за выращиванием, маркировкой и оборотом ГМ-продукции. Отныне любая деятельность в этой сфере без регистрации в единой цифровой системе становится незаконной.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Полный контроль и жесткие санкции за нарушения

Новые нормы охватывают всю цепочку — от испытаний в открытом грунте до полок в магазинах. Легально выращивать или продавать можно только те ГМО, которые внесены в открытый Государственный реестр.

Маркировке подлежат не только продукты питания, но и семена и корма. Система позволяет отследить происхождение сырья от поля до покупателя. За нарушение новых правил предусмотрены немалые суммы штрафов. Для юридических лиц они составляют от 129 705 до 172 940 гривен. А для физических лиц-предпринимателей — от 60 529 до 86 470 гривен.

За нарушение биобезопасности в замкнутых системах юридические лица заплатят от 86 470 до 129 705 гривен. А индивидуальные предприниматели — от 43 235 до 60 529 гривен. Повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере 100% стоимости всей партии товара с последующим изъятием или уничтожением всей продукции.

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Безопасность для соседних хозяйств

Закон также регулирует вопросы сосуществования ГМ-культур с традиционными и органическими полями, чтобы избежать случайного перекрестного опыления. Аграрии обязаны заранее уведомлять государственные органы о местах тестовых посевов. Благодаря этим мерам украинский рынок сельхозпродукции должен стать максимально прозрачным и безопасным для потребителей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о значении маркировки на овощах и фруктах. Идеально блестящие яблоки, цитрусовые или груши на полках супермаркетов — результат не только тщательного ухода в садах, но и специальной обработки после сбора урожая. Чтобы защитить поверхность плодов от высыхания, порчи и продлить срок их хранения, производители покрывают их специальными пищевыми восками.

Также Новини.LIVE сообщали, что родителям следует проверять перед покупкой детских игрушек. Ведь некоторые игрушки могут представлять угрозу для здоровья и жизни ребенка, если они не соответствуют требованиям безопасности или имеют ненадлежащую маркировку. Поэтому прежде чем порадовать малыша новой покупкой, лучше проверить не только внешний вид.

ФЛП закон продукты штраф ГМО супермаркет
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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