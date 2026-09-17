Маркировка и выращивание ГМО-продуктов в Украине: какие суммы штрафов предусмотрены в 2026 году

Продуктовый магазин. Фото: УНИАН

С 16 сентября в Украине официально вступил в силу Закон № 3339-IX, который полностью меняет правила нахождения на рынке продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Документ полностью соответствует требованиям Европейского Союза, вводя строгий контроль за выращиванием, маркировкой и оборотом ГМ-продукции. Отныне любая деятельность в этой сфере без регистрации в единой цифровой системе становится незаконной.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Полный контроль и жесткие санкции за нарушения

Новые нормы охватывают всю цепочку — от испытаний в открытом грунте до полок в магазинах. Легально выращивать или продавать можно только те ГМО, которые внесены в открытый Государственный реестр.

Маркировке подлежат не только продукты питания, но и семена и корма. Система позволяет отследить происхождение сырья от поля до покупателя. За нарушение новых правил предусмотрены немалые суммы штрафов. Для юридических лиц они составляют от 129 705 до 172 940 гривен. А для физических лиц-предпринимателей — от 60 529 до 86 470 гривен.

За нарушение биобезопасности в замкнутых системах юридические лица заплатят от 86 470 до 129 705 гривен. А индивидуальные предприниматели — от 43 235 до 60 529 гривен. Повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере 100% стоимости всей партии товара с последующим изъятием или уничтожением всей продукции.

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Безопасность для соседних хозяйств

Закон также регулирует вопросы сосуществования ГМ-культур с традиционными и органическими полями, чтобы избежать случайного перекрестного опыления. Аграрии обязаны заранее уведомлять государственные органы о местах тестовых посевов. Благодаря этим мерам украинский рынок сельхозпродукции должен стать максимально прозрачным и безопасным для потребителей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о значении маркировки на овощах и фруктах. Идеально блестящие яблоки, цитрусовые или груши на полках супермаркетов — результат не только тщательного ухода в садах, но и специальной обработки после сбора урожая. Чтобы защитить поверхность плодов от высыхания, порчи и продлить срок их хранения, производители покрывают их специальными пищевыми восками.

Также Новини.LIVE сообщали, что родителям следует проверять перед покупкой детских игрушек. Ведь некоторые игрушки могут представлять угрозу для здоровья и жизни ребенка, если они не соответствуют требованиям безопасности или имеют ненадлежащую маркировку. Поэтому прежде чем порадовать малыша новой покупкой, лучше проверить не только внешний вид.