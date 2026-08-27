Как выбрать безопасную игрушку для ребенка: что проверить перед покупкой

Дети с игрушками. Фото: УНИАН

Украинским родителям следует знать, что некоторые игрушки могут нести угрозу здоровью и жизни ребенка, если они не отвечают требованиям безопасности или имеют ненадлежащую маркировку. Поэтому, прежде чем порадовать малыша новой покупкой, лучше проверить не только внешний вид и цену товара, но и информацию на упаковке. Особо важно обращать внимание на возрастные ограничения, знак соответствия техническим регламентам, данные производителя и импортера, а также наличие инструкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Что должно быть на упаковке

При покупке игрушки в магазине или на рынке следует проверить, есть ли на ней такая информация:

артикул, штрих-код или другой элемент, по которому можно идентифицировать товар;

знак соответствия техническим регламентам;

название и адрес производителя;

название и адрес импортера или уполномоченного представителя;

дата изготовления в формате "месяц-год";

срок годности;

информация о возрастных ограничениях;

предупреждение о возможных опасностях;

при необходимости — указание, где можно найти подробную техническую информацию или инструкцию.

Информация о безопасном использовании и предупреждении для потребителя должна быть понятна, а инструкция и предупреждение — на украинском языке.

Обратите внимание на возрастные ограничения

На игрушках для маленьких детей должен быть специальный графический символ с обозначением возраста. Для обозначения ограничения "0-3" он имеет вид круга с перечеркиванием, а внутри размещаются изображения лица и соответствующая возрастная группа.

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Такой символ должен быть достаточного размера — не менее 10 мм в диаметре. В то же время, самого обозначения возраста недостаточно. Если игрушка может представлять конкретную опасность для детей до 36 месяцев, рядом должно быть краткое предупреждение об этой опасности.

Что еще должно быть обязательно

К игрушке должна прилагаться инструкция по эксплуатации или схема пользования. Она может быть напечатана непосредственно на упаковке, на отдельном листе или в брошюре.

В инструкции или на потребительской упаковке должны быть указаны правила ухода за игрушкой. В частности, должно быть понятно, как ее мыть, чистить, при необходимости дезинфицировать и утилизировать.

На что посмотреть еще до покупки

Следует осмотреть и саму игрушку. Обратите внимание, нет ли на ней повреждений, острых краев или концов, опасных отверстий и деталей, которые могут легко отсоединиться. Также следует проверить, не стирается ли краска и нет ли резкого или неприятного запаха. И, конечно, игрушка должна соответствовать возрасту ребенка.

Если на товаре нет требуемой маркировки или информация вызывает сомнения, от такой покупки лучше отказаться.

Можно ли вернуть игрушку

Есть еще один немаловажный момент для покупателей. Мягкие детские и резиновые игрушки надлежащего качества входят в перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату. Поэтому перед покупкой следует убедиться, что игрушка подходит ребенку, а также проверить его маркировку, комплектацию и состояние.

Кто отвечает за безопасность игрушек

За качество и безопасность детских товаров отвечает предприятие, которое их продает или вводит в обращение. Государственный надзор за этой сферой осуществляет Госпотребслужба и ее территориальные органы. Требования к безопасности игрушек определяются Техническим регламентом безопасности игрушек, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2018 года №151.

Ранее Новини.LIVE писали, как вернуть покупки, сделанные по акции. Даже акционный непродовольственный товар надлежащего качества можно обменять в течение 14 дней, если он не подошел по размеру, цвету или другим характеристикам. В то же время, для некоторых товаров, в частности продуктов, лекарств и косметики, действуют исключения. Так что фраза "акционный товар возврату не подлежит" не всегда имеет законную силу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцев ждут изменения в магазинах. С октября производители снова должны полностью маркировать пищевые продукты на украинском языке. На этикетках будут обязательно отмечать состав, пищевую ценность и аллергены. В то же время, товары со старой маркировкой не исчезнут с полок — их позволят продавать до истечения срока годности.