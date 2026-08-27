Як вибрати безпечну іграшку для дитини: що перевірити перед покупкою

Діти з іграшками. Фото: УНІАН

Українським батькам варто знати, що деякі іграшки можуть нести загрозу для здоров’я та життя дитини, якщо вони не відповідають вимогам безпеки або мають неналежне маркування. Тому перш ніж потішити малюка новою покупкою, краще перевірити не лише зовнішній вигляд і ціну товару, а й інформацію на упаковці. Особливо важливо звертати увагу на вікові обмеження, знак відповідності технічним регламентам, дані виробника та імпортера, а також наявність інструкції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Що має бути на упаковці

Під час купівлі іграшки в магазині або на ринку варто перевірити, чи є на ній така інформація:

артикул, штрих-код або інший елемент, за яким можна ідентифікувати товар;

знак відповідності технічним регламентам;

назва та адреса виробника;

назва та адреса імпортера або уповноваженого представника;

дата виготовлення у форматі "місяць-рік";

термін придатності;

інформація про вікові обмеження;

попередження про можливі небезпеки;

за потреби — вказівка, де можна знайти детальну технічну інформацію або інструкцію.

Інформація про безпечне використання та попередження для споживача мають бути зрозумілими, а інструкція та попередження — українською мовою.

Зверніть увагу на вікові обмеження

На іграшках для найменших дітей має бути спеціальний графічний символ із позначенням віку. Для позначення обмеження "0–3" він має вигляд кола з перекресленням, а всередині розміщуються зображення обличчя та відповідна вікова група.

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Такий символ має бути достатнього розміру — щонайменше 10 мм у діаметрі. Водночас самого позначення віку недостатньо. Якщо іграшка може становити конкретну небезпеку для дітей віком до 36 місяців, поруч має бути коротке попередження про цю небезпеку.

Що ще має бути обов’язково

До іграшки повинна додаватися інструкція з експлуатації або схема користування. Вона може бути надрукована безпосередньо на упаковці, на окремому аркуші або в брошурі.

В інструкції чи на споживчій упаковці також мають бути зазначені правила догляду за іграшкою. Зокрема, повинно бути зрозуміло, як її мити, чистити, за потреби дезінфікувати та утилізувати.

На що подивитися ще до покупки

Варто оглянути й саму іграшку. Зверніть увагу, чи немає на ній пошкоджень, гострих країв або кінців, небезпечних отворів та деталей, які можуть легко від'єднатися. Також варто перевірити, чи не стирається фарба та чи немає різкого або неприємного запаху. І, звичайно, іграшка має відповідати віку дитини.

Якщо на товарі немає необхідного маркування або інформація викликає сумніви, від такої покупки краще відмовитися.

Чи можна повернути іграшку

Є ще один важливий момент для покупців. М'які дитячі та гумові надувні іграшки належної якості входять до переліку товарів, які не підлягають обміну або поверненню. Тому перед покупкою варто переконатися, що іграшка підходить дитині, а також перевірити її маркування, комплектацію та стан.

Хто відповідає за безпечність іграшок

За якість і безпечність дитячих товарів відповідає суб'єкт господарювання, який їх продає або вводить в обіг. Державний нагляд за цією сферою здійснює Держпродспоживслужба та її територіальні органи. Вимоги до безпечності іграшок визначає Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №151.

Раніше Новини.LIVE писали, як повернути покупки, зроблені по акції. Навіть акційний непродовольчий товар належної якості можна обміняти протягом 14 днів, якщо він не підійшов за розміром, кольором чи іншими характеристиками. Водночас для деяких товарів, зокрема продуктів, ліків та косметики, діють винятки. Тож фраза "акційний товар поверненню не підлягає" не завжди має законну силу.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців чекають зміни у магазинах. З жовтня виробники знову мають повністю маркувати харчові продукти українською мовою. На етикетках обов’язково зазначатимуть склад, харчову цінність та алергени. Водночас товари зі старим маркуванням не зникнуть з полиць — їх дозволять продавати до завершення терміну придатності.