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Главная Экономика От E901 до E914: что означает маркировка на овощах и фруктах

От E901 до E914: что означает маркировка на овощах и фруктах

Ua ru
16 сентября 2026 18:25
Воск на фруктах и овощах: как определить безопасность продукта по маркировке
Яблоки. Фото: Новини.LIVE

Идеально блестящие яблоки, цитрусовые или груши на полках супермаркетов — результат не только тщательного ухода в садах, но и специальной обработки после сбора урожая. Чтобы защитить поверхность плодов от высыхания, порчи и продлить срок их хранения, производители покрывают их специальными пищевыми восками. Впрочем, потребители имеют законное право знать, применялась ли такая обработка и какие именно вещества попали на кожуру.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передают Новини.LIVE.

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Требования к информированию

В Европейском Союзе использование таких добавок регулирует Регламент ЕС. В Украине аналогичные нормы закреплены Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", который обязывает указывать все вспомогательные материалы и добавки, использованные при выращивании и подготовке товара.

Как разобраться в маркировке

Узнать, чем именно обработан продукт, можно по списку добавок на этикетке или ценнике:

  • E901 (пчелиный воск) — это натуральное вещество животного происхождения (белого или желтого цвета). Используется для покрытия фруктов, орехов и сладостей. Стоит учитывать, что этот компонент может вызвать аллергическую реакцию;
  • E903 (карнаубский воск) — растительный продукт, который добывают из листьев пальмы Copernicia prunifera. Чаще всего им покрывают яблоки, груши, цитрусовые, дыни и манго;
  • E902 (канделильский воск) — также имеет растительное происхождение (из канделильского куста). В плодоводстве встречается реже, чаще применяется в кондитерской отрасли;
  • E904 (шеллак) — вещество животного происхождения, вырабатываемое лаковыми насекомыми. Применяется для глазирования тропических фруктов, цитрусовых и яблок;
  • E914 (окисленный полиэтиленовый воск) — синтетическое покрытие. Его обычно наносят на цитрусовые и бананы.

Советы для осознанного выбора

Эксперты рекомендуют не игнорировать маркировку на упаковках свежей продукции. Изучение состава позволяет осознанно выбирать продукты и избегать нежелательных аллергенов или синтетических компонентов в повседневном рационе.

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С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, придется ли платить за товар в магазине, который случайно повредили. Если товар поврежден случайно, магазин не может признать покупателя виновным и самостоятельно взыскать с него стоимость вещи. По правилам риск случайного повреждения имущества несет его владелец.

Также Новини.LIVE сообщали о вреде, который могут нести обычные детские игрушки. Украинским родителям стоит знать, что некоторые игрушки могут представлять угрозу для здоровья и жизни ребенка, если они не соответствуют требованиям безопасности или имеют ненадлежащую маркировку. Поэтому прежде чем порадовать малыша новой покупкой, лучше проверить не только внешний вид и цену товара, но и информацию на упаковке.

фрукты Госпотребслужба овощи супермаркет обработка от вредителей
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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