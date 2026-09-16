Віск на фруктах і овочах: як розрізнити за маркуванням безпечність продукту

Яблука. Фото: Новини.LIVE

Ідеально блискучі яблука, цитрусові чи груші на полицях супермаркетів — результат не лише ретельного догляду в садах, а й спеціальної обробки після збору врожаю. Щоб захистити поверхню плодів від висихання, псування та подовжити термін їх зберігання, виробники вкривають їх спеціальними харчовими восками. Втім, споживачі мають законне право знати, чи використовувалася така обробка і які саме речовини потрапили на шкірку.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передають Новини.LIVE.

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Вимоги до інформування

У Європейському Союзі використання таких добавок регулює Регламент ЄС. В Україні аналогічні норми закріплені Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", який зобов'язує вказувати всі допоміжні матеріали та добавки, використані при вирощуванні й підготовці товару.

Як розшифрувати маркування

Дізнатися, чим саме оброблено продукт, можна за списком добавок на етикетці або ціннику:

E901 (бджолиний віск) — це натуральна речовина тваринного походження (білого або жовтого кольору). Використовується для покриття фруктів, горіхів і солодощів. Варто враховувати, що компонент може спровокувати алергічну реакцію;

E903 (карнаубський віск) — рослинний продукт, який добувають із листя пальми Copernicia prunifera. Найчастіше ним вкривають яблука, груші, цитрусові, дині та манго;

E902 (канделільський віск) — також має рослинне походження (із канделільського куща). У фруктівництві трапляється рідше, частіше застосовується в кондитерській галузі;

E904 (шелак) — речовина тваринного походження, яку продукують лакові комахи. Застосовується для глазурування тропічних фруктів, цитрусових та яблук;

E914 (окиснений поліетиленовий віск) — синтетичне покриття. Його зазвичай наносять на цитрусові та банани.

Поради для свідомого вибору

Експерти рекомендують не ігнорувати маркування на упаковках свіжої продукції. Читання складу дозволяє свідомо обирати продукти та уникати небажаних алергенів або синтетичних компонентів у щоденному раціоні.

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