Блокада українських портів б’є по аграріях: під загрозою врожай наступного року

Працівник порту. Фото: УНІАН

Блокування українських морських портів може створити проблеми не лише для нинішнього врожаю. Якщо аграрії не зможуть нормально продавати вже зібране зерно, їм буде складніше фінансувати наступну посівну. Україна розвиває альтернативні шляхи, однак повністю замінити ними морські поставки поки неможливо.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Українське зерно залежить від моря

За словами Тихого, Україна працює над альтернативними маршрутами для вивезення аграрної продукції суходолом і річками. Водночас ці шляхи не можуть повністю замінити морський експорт.

"Близько 90% українського аграрного експорту йде морем", — зазначив речник МЗС.

Тому блокування портів створює для аграрного сектору проблему зі збутом значних обсягів продукції.

Читайте також:

Загроза для наступного врожаю

Якщо українські аграрії не зможуть реалізувати нинішні обсяги зерна, це обмежить їхні фінансові можливості для вирощування нового врожаю. Тихий наголосив, що за умови, якщо порти залишатимуться заблокованими, проблема перейде і на наступний рік.

Удар може відчути весь світ

Україна залишається одним із важливих постачальників аграрної продукції на міжнародний ринок. Тому проблеми з експортом українського зерна мають наслідки далеко за межами країни, зазначив Тихий. За його словами, українська продукція забезпечує продовольством близько 400 мільйонів людей у світі.

Україна шукає рішення

Тихий повідомив, що наразі Україна працює з кількома країнами над вирішенням питання розблокування продовольчого експорту через Чорне море, щоб українська аграрна продукція могла безперешкодно виходити на зовнішні ринки.

Раніше Новини.LIVE писали, як удари по складах можуть вдарити по економіці України. Третинний сектор формує близько 70% ВВП, понад 70% робочих місць і майже 80% податкових надходжень. Через пошкодження логістики торгівля може скорочуватися, а частина бізнесу — переходити в тінь, що зменшить доходи бюджету.

Також Новини.LIVE розповідали, як атаки на продовольчі склади змінюють постачання продуктів. Бізнес переходить на менші склади та прямі поставки, щоб уникнути масштабних втрат товарів. Через нову логістику ціни можуть зрости максимум на 2,5%, але дефіциту продуктів в Україні не очікують.