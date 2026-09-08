Блокада украинских портов бьет по аграриям: под угрозой урожай следующего года

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Блокировка украинских морских портов может создать проблемы не только для нынешнего урожая. Если аграрии не смогут нормально продавать уже собранное зерно, им будет сложнее финансировать следующую посевную. Украина развивает альтернативные пути, однако полностью заменить ими морские поставки пока невозможно.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украинское зерно зависит от моря

По словам Тихого, Украина работает над альтернативными маршрутами для вывоза сельскохозяйственной продукции по суше и рекам. В то же время эти пути не могут полностью заменить морской экспорт.

"Около 90% украинского аграрного экспорта идет по морю", — отметил пресс-секретарь МИД.

Поэтому блокировка портов создает для аграрного сектора проблему со сбытом значительных объемов продукции.

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Угроза для следующего урожая

Если украинские аграрии не смогут реализовать нынешние объемы зерна, это ограничит их финансовые возможности для выращивания нового урожая. Тихий подчеркнул, что при условии, если порты останутся заблокированными, проблема перейдет и на следующий год.

Удар может ощутить весь мир

Украина остается одним из важных поставщиков сельскохозяйственной продукции на международный рынок. Поэтому проблемы с экспортом украинского зерна имеют последствия далеко за пределами страны, отметил Тихий. По его словам, украинская продукция обеспечивает продовольствием около 400 миллионов человек в мире.

Украина ищет решение

Тихий сообщил, что в настоящее время Украина работает с несколькими странами над решением вопроса разблокирования продовольственного экспорта через Черное море, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция могла беспрепятственно выходить на внешние рынки.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как удары по складам могут ударить по экономике Украины. Третичный сектор формирует около 70% ВВП, более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений. Из-за нарушений в логистике торговля может сокращаться, а часть бизнеса — уходить в тень, что приведет к снижению доходов бюджета.

Также Новини.LIVE рассказывали, как атаки на продовольственные склады меняют поставки продуктов. Бизнес переходит на более мелкие склады и прямые поставки, чтобы избежать масштабных потерь товаров. Из-за новой логистики цены могут вырасти максимум на 2,5%, но дефицита продуктов в Украине не ожидается.