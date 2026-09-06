Покупець розбив товар у супермаркеті: чи змусять одразу відшкодувати його вартість

Жінка дістає товар з полиці супермаркету. Фото: Magnific

Покупці у магазині іноді можуть ненавмисно розбити товар, зачепивши пляшку на полиці або випадково випустивши її з рук. Зазвичай працівники змушують за це заплатити. Але поспішати діставати гаманець у такій ситуації не варто. Є випадки, коли покупець може не відшкодовувати вартість пошкодженої продукції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Якщо товар пошкоджено випадково, магазин не може оголосити покупця винним і самостійно стягнути з нього вартість речі. За правилами ризик випадкового пошкодження майна несе його власник.

Для товару є й спеціальна норма — стаття 668 ЦК України: ризик випадкового знищення чи пошкодження переходить до покупця з моменту передання йому товару.

Наприклад, якщо пляшку зачепили рукою, коли вона стояла на нестійкій конструкції або була поставлена надто близько до краю полиці, виникає питання вже не лише до дій покупця, а й до того, як магазин організував викладку товару. Держпродспоживслужба радить у таких ситуаціях з'ясовувати обставини пошкодження та враховувати, зокрема, правильність розміщення товару в торговельному залі.

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Ні, працівники магазину не мають права самостійно списати з покупця гроші або змусити його негайно придбати пошкоджений товар. Закон "Про захист прав споживачів" гарантує право людини на вільний вибір товарів і забороняє примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібний йому товар.

Працівники можуть зафіксувати ситуацію, з'ясувати обставини та заявити про свої претензії. Але питання про відшкодування збитків не вирішується наказом охоронця чи продавця. Держпродспоживслужба зазначає, що у разі спору питання компенсації вирішується в установленому законом порядку, зокрема в суді.

Якщо магазин стверджує, що винен покупець

Тоді потрібно встановити обставини події. Має значення, чи людина справді поводилася необережно, чи товар упав через спосіб його розміщення, чи хтось інший випадково зачепив покупця або полицю. Сам факт того, що товар опинився на підлозі поруч із конкретною людиною, ще не є доказом.

Якщо магазин вважає, що покупець має компенсувати збитки, він повинен обґрунтувати свою вимогу. Самостійно встановити вину покупця і примусово стягнути кошти працівники магазину не можуть.

Що робити покупцеві у такій ситуації

Насамперед не варто сваритися з персоналом. Краще зробити ось що:

спокійно з'ясувати, що саме сталося;

за можливості сфотографувати місце, де стояв товар, та його розміщення;

не передавати гроші лише тому, що цього вимагає охорона;

попросити зафіксувати інцидент;

якщо працівники магазину погрожують або намагаються примусово забрати кошти, викликати поліцію.

Коли покупець усе ж може відповідати

Наприклад, навмисне пошкодження товару — зовсім інша ситуація, ніж випадково зачепити пляшку на полиці. Якщо буде доведено, що людина розбила товар не випадково, її змусять компенсувати його вартість.

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