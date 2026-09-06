Покупатель разбил товар в супермаркете: заставят ли его сразу возместить его стоимость

Женщина достает товар с полки супермаркета. Фото: Magnific

Покупатели в магазине иногда могут нечаянно разбить товар, зацепив бутылку на полке или случайно выронив ее из рук. Обычно сотрудники заставляют за это заплатить. Но спешить доставать кошелек в такой ситуации не стоит. Есть случаи, когда покупатель может не возмещать стоимость поврежденной продукции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Если товар поврежден случайно, магазин не может признать покупателя виновным и самостоятельно взыскать с него стоимость товара. По правилам риск случайного повреждения имущества несет его владелец.

Для товара существует и специальная норма — статья 668 ГК Украины: риск случайного уничтожения или повреждения переходит к покупателю с момента передачи ему товара.

Например, если бутылку задели рукой, когда она стояла на неустойчивой конструкции или была поставлена слишком близко к краю полки, возникает вопрос уже не только о действиях покупателя, но и о том, как магазин организовал выкладку товара. Госпродпотребслужба советует в таких ситуациях выяснять обстоятельства повреждения и учитывать, в частности, правильность размещения товара в торговом зале.

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Нет, работники магазина не имеют права самостоятельно списывать с покупателя деньги или заставлять его немедленно приобрести поврежденный товар. Закон "О защите прав потребителей" гарантирует право человека на свободный выбор товаров и запрещает принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужный ему товар.

Работники могут зафиксировать ситуацию, выяснить обстоятельства и заявить о своих претензиях. Но вопрос о возмещении убытков не решается распоряжением охранника или продавца. Госпродпотребслужба отмечает, что в случае спора вопрос компенсации решается в установленном законом порядке, в частности в суде.

Если магазин утверждает, что виноват покупатель

Тогда необходимо установить обстоятельства происшествия. Имеет значение, действительно ли человек вел себя неосторожно, упал ли товар из-за способа его размещения или кто-то другой случайно задел покупателя или полку. Сам факт того, что товар оказался на полу рядом с конкретным человеком, еще не является доказательством.

Если магазин считает, что покупатель должен возместить убытки, он должен обосновать свое требование. Самостоятельно установить вину покупателя и принудительно взыскать средства сотрудники магазина не могут.

Что делать покупателю в такой ситуации

Прежде всего, не стоит ссориться с персоналом. Лучше поступить следующим образом:

спокойно выяснить, что именно произошло;

по возможности сфотографировать место, где стоял товар, и его расположение;

не передавать деньги только потому, что этого требует охрана;

попросить зафиксировать инцидент;

если сотрудники магазина угрожают или пытаются принудительно забрать деньги, вызвать полицию.

Когда покупатель все же может нести ответственность

Например, умышленное повреждение товара — совсем другая ситуация, чем случайное задевание бутылки на полке. Если будет доказано, что человек разбил товар не случайно, его заставят возместить его стоимость.

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