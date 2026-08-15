Кассы самообслуживания в магазинах: смогут ли они заменить продавцов

Женщина взвешивает зелень в супермаркете. Фото: УНИАН.

Самостоятельно отсканировать товар и приложить карту к терминалу — для украинского покупателя это уже давно не технологическое чудо. Однако за удобными экранами, возле которых почти никогда не встретишь очереди, скрывается нечто гораздо большее. В условиях острого дефицита кадров и жесткой конкуренции за скорость обслуживания кассы самообслуживания стали базовой потребностью каждого второго супермаркета.

Как работают кассы самообслуживания и способны ли они полностью вытеснить с рынка обычных кассиров, рассказывали Retailers, передают Новини.LIVE.

Где кассы самообслуживания уже стали обыденностью

Кассы самообслуживания стали обязательным стандартом для крупных супермаркетов. В более чем 1 900 магазинах сети "Аврора" уже работает свыше 4 000 касс самообслуживания. В сети магазинов "АТБ" их пока меньше. Там зонами самообслуживания оборудовано почти 20% маркетов. До конца года их планируют установить ещё в 200 точках.

По словам экспертов, наличие касс самообслуживания стало важным фактором при выборе магазина, ведь:

покупатели могут быстро рассчитаться за несколько товаров и не ждать в очереди;

в часы пик кассы самообслуживания позволяют обслужить больше людей и удержать клиентов;

магазины получают возможность перенаправить часть сотрудников с касс на выкладку товара в торговом зале.

Приобретение и установка терминала требуют комплексной работы. Его необходимо подключить, настроить, найти заметное место в зале и обучить персонал навыкам работы с ним в случае технических неполадок.

Читайте также:

Окупаются ли такие кассы

Цена кассы самообслуживания зависит от комплектации и функционала:

около 2 000 долларов за самый простой безналичный киоск;

до 15 000 долларов за кассу с весовым контролем, приемом наличных и выдачей сдачи.

К этой стоимости добавляются расходы на дополнительные обязательные настройки, а также дальнейшую техническую поддержку и ремонт.

По оценкам экспертов, кассы самообслуживания обычно окупаются в течение 1,5–3 лет. Иногда это может произойти даже раньше. Быстрее всего это происходит в магазинах с наибольшим потоком покупателей. Кроме того, наличие таких касс в отдельных случаях позволяет продолжать работу магазина практически до комендантского часа уже без кассиров в зале.

В каких случаях не стоит покупать КСО

Эксперты приводят три типичные ситуации, когда затраты на оборудование могут не окупиться, а только повлечь за собой дополнительные расходы:

Если кассирам ставят жесткие планы по продажам, например, кофе или хот-догов, они продолжают направлять покупателей к обычной кассе, а КСО простаивают. Неудачное расположение. Терминалы установлены в малозаметном месте. В небольшом магазине недостаточно покупателей для отдельной зоны, кассиры самостоятельно справляются с потоком, а очереди возникают редко. Обычно это магазины, расположенные в жилых домах.

Опыт Авроры и АТБ

В сети "Аврора" через КСО проходит около 45% всех чеков. Средний чек на них на 5–7% выше, чем на обычных кассах. Оборудование и программное обеспечение сеть разрабатывает самостоятельно. А процесс оплаты сопровождается голосовыми подсказками от известных украинских артистов и блогеров.

Сеть "АТБ", помимо КСО, развивает сервис "Scan&Buy" в более чем 700 магазинах. Он позволяет сканировать товары в мобильном приложении непосредственно во время прогулки по залу, не доходя до кассы.

Защита от краж и вытеснят ли КСО обычных кассиров

Специалисты утверждают, что зона самообслуживания является одной из самых защищенных в магазинах. Ведь там работает видеонаблюдение, отдельный ассистент, весовой контроль, а для выявления манипуляций со штрих-кодами применяется специальное машинное зрение. Сети магазинов подчеркивают, что большинство расхождений возникает из-за случайных ошибок покупателей, а не из-за краж.

Внедрение КСО не означает полного исчезновения кассиров. Магазины продолжают сочетать оба формата, а сотрудники получают возможность консультировать покупателей и поддерживать порядок в торговом зале.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему в некоторых супермаркетах Украины могут наблюдаться пустые полки. Покупатели массово начали задавать вопросы в социальной сети Threads. По словам компании, причина заключается в уничтожении складов с продуктами российской армией.

Также Новини.LIVE сравнивали украинские и польские зарплаты. По состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет не менее 33 000 гривен. По словам экспертов, людям советуют не ориентироваться на "космические" цифры доходов поляков, ведь суммы обычно могут быть гораздо меньше.