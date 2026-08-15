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Главная Экономика Замена кассиров: стоимость и работа касс самообслуживания

Замена кассиров: стоимость и работа касс самообслуживания

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 11:10
Кассы самообслуживания в магазинах: смогут ли они заменить продавцов
Женщина взвешивает зелень в супермаркете. Фото: УНИАН.

Самостоятельно отсканировать товар и приложить карту к терминалу — для украинского покупателя это уже давно не технологическое чудо. Однако за удобными экранами, возле которых почти никогда не встретишь очереди, скрывается нечто гораздо большее. В условиях острого дефицита кадров и жесткой конкуренции за скорость обслуживания кассы самообслуживания стали базовой потребностью каждого второго супермаркета.

Как работают кассы самообслуживания и способны ли они полностью вытеснить с рынка обычных кассиров, рассказывали Retailers, передают Новини.LIVE.

Где кассы самообслуживания уже стали обыденностью

Кассы самообслуживания стали обязательным стандартом для крупных супермаркетов. В более чем 1 900 магазинах сети "Аврора" уже работает свыше 4 000 касс самообслуживания. В сети магазинов "АТБ" их пока меньше. Там зонами самообслуживания оборудовано почти 20% маркетов. До конца года их планируют установить ещё в 200 точках.

По словам экспертов, наличие касс самообслуживания стало важным фактором при выборе магазина, ведь:

  • покупатели могут быстро рассчитаться за несколько товаров и не ждать в очереди;
  • в часы пик кассы самообслуживания позволяют обслужить больше людей и удержать клиентов;
  • магазины получают возможность перенаправить часть сотрудников с касс на выкладку товара в торговом зале.

Приобретение и установка терминала требуют комплексной работы. Его необходимо подключить, настроить, найти заметное место в зале и обучить персонал навыкам работы с ним в случае технических неполадок.

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Окупаются ли такие кассы

Цена кассы самообслуживания зависит от комплектации и функционала:

  • около 2 000 долларов за самый простой безналичный киоск;
  • до 15 000 долларов за кассу с весовым контролем, приемом наличных и выдачей сдачи.

К этой стоимости добавляются расходы на дополнительные обязательные настройки, а также дальнейшую техническую поддержку и ремонт.

По оценкам экспертов, кассы самообслуживания обычно окупаются в течение 1,5–3 лет. Иногда это может произойти даже раньше. Быстрее всего это происходит в магазинах с наибольшим потоком покупателей. Кроме того, наличие таких касс в отдельных случаях позволяет продолжать работу магазина практически до комендантского часа уже без кассиров в зале.

В каких случаях не стоит покупать КСО

Эксперты приводят три типичные ситуации, когда затраты на оборудование могут не окупиться, а только повлечь за собой дополнительные расходы:

  1. Если кассирам ставят жесткие планы по продажам, например, кофе или хот-догов, они продолжают направлять покупателей к обычной кассе, а КСО простаивают.
  2. Неудачное расположение. Терминалы установлены в малозаметном месте.
  3. В небольшом магазине недостаточно покупателей для отдельной зоны, кассиры самостоятельно справляются с потоком, а очереди возникают редко. Обычно это магазины, расположенные в жилых домах.

Опыт Авроры и АТБ

В сети "Аврора" через КСО проходит около 45% всех чеков. Средний чек на них на 5–7% выше, чем на обычных кассах. Оборудование и программное обеспечение сеть разрабатывает самостоятельно. А процесс оплаты сопровождается голосовыми подсказками от известных украинских артистов и блогеров.

Сеть "АТБ", помимо КСО, развивает сервис "Scan&Buy" в более чем 700 магазинах. Он позволяет сканировать товары в мобильном приложении непосредственно во время прогулки по залу, не доходя до кассы.

Защита от краж и вытеснят ли КСО обычных кассиров

Специалисты утверждают, что зона самообслуживания является одной из самых защищенных в магазинах. Ведь там работает видеонаблюдение, отдельный ассистент, весовой контроль, а для выявления манипуляций со штрих-кодами применяется специальное машинное зрение. Сети магазинов подчеркивают, что большинство расхождений возникает из-за случайных ошибок покупателей, а не из-за краж.

Внедрение КСО не означает полного исчезновения кассиров. Магазины продолжают сочетать оба формата, а сотрудники получают возможность консультировать покупателей и поддерживать порядок в торговом зале.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему в некоторых супермаркетах Украины могут наблюдаться пустые полки. Покупатели массово начали задавать вопросы в социальной сети Threads. По словам компании, причина заключается в уничтожении складов с продуктами российской армией.

Также Новини.LIVE сравнивали украинские и польские зарплаты. По состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет не менее 33 000 гривен. По словам экспертов, людям советуют не ориентироваться на "космические" цифры доходов поляков, ведь суммы обычно могут быть гораздо меньше.

магазины АТБ супермаркет покупка
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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