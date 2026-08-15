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Головна Економіка Заміна касирів: вартість та робота кас самообслуговування

Заміна касирів: вартість та робота кас самообслуговування

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 11:10
Каси самообслуговування в магазинах: чи зможуть замінити продавців
Жінка зважує зелень в супермаркеті. Фото: УНІАН.

Самостійно відсканувати товар і прикласти картку до терміналу — для українського покупця це вже давно не диво технологій. Проте за зручними екранами, біля яких майже рідко коли зустрінеш чергу, ховається дещо набагато більше. В умовах гострого дефіциту кадрів та жорсткої конкуренції за швидкість покупки каси самообслуговування перетворилися на базову потребу кожного другого супермаркета.

Як працюють каси самообслуговування та чи здатні вони повністю витіснити з ринку звичайних касирів розповідали Retailers, передають Новини.LIVE.

Де вже каси самообслуговування звичайна буденність

Каси самообслуговування стали обов'язковим стандартом для великих супермаркетів. У понад 1 900 магазинах мережі "Аврора" вже працює понад 4 000 КСО. У мережі магазинів "АТБ" поки менше. Там зонами самообслуговування обладнано майже 20% маркетів. До кінця року їх планують встановити ще у 200 точках.

За словами експертів, наявність КСО стала важливим фактором під час вибору магазину, адже:

  • покупці можуть швидко розрахуватися за кілька товарів і не чекати в черзі;
  • у години пік КСО дозволяють провести більше людей і зберегти клієнтів;
  • магазини отримують можливість перенаправити частину працівників із кас на викладку товару в торговельній залі.

Купівля та встановлення термінала вимагають комплексної роботи. Його необхідно підключити, налаштувати, знайти помітне місце в залі та ознайомити персонал у разі технічних негараздів роботи з ним.

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Чи окупаються такі каси

Ціна каси самообслуговування залежить від комплектації та функціоналу:

  • близько 2 000 доларів за найпростіший безготівковий кіоск;
  • до 15 000 доларів за касу з ваговим контролем, прийманням готівки та видачею решти.

До цієї вартості додаються витрати на додаткові обов'язкові налаштування, а також подальшу технічну підтримку й ремонт.

За оцінками експертів, КСО зазвичай окупаються протягом 1,5-3 років. Інколи навіть може бути раніше. Найшвидше це відбувається у магазинах із найбільшим потоком покупців. Крім того, наявність таких кас в окремих випадках дозволяє продовжувати роботу магазину практично до комендантської години вже без касирів у залі.

У яких випадках не варто купувати КСО

Експерти наводять три типові ситуації, коли витрати на обладнання можуть не окупитись, а тільки завдати додаткових витрат:

  1. Якщо касирам залишають суворі плани із продажів, наприклад, кави чи хот-догів, вони продовжують направляти покупців до звичайної каси, а КСО простоюють.
  2. Невдале розташування. Термінали встановили у малопомітному місці.
  3. У невеликому магазині замало покупців для окремої зони, касири самостійно справляються з потоком, а черги виникають рідко. Зазвичай це магазини, які знаходяться в житлових будинках.

Досвід Аврори та АТБ

У мережі "Аврора" через КСО проходить близько 45% усіх чеків. Середній чек на них на 5-7% вищий, ніж на звичайних касах. Обладнання та софт мережа розробляє самостійно. А процес оплати супроводжується голосними підказками від відомих українських артистів і блогерів.

Мережа "АТБ", окрім КСО, розвиває сервіс "Scan&Buy" у понад 700 магазинах. Він дозволяє сканувати товари в мобільному застосунку безпосередньо під час ходьби залою, не доходячи до каси.

Захист від крадіжок та чи витіснять КСО звичайних касирів

Фахівці переконують, що зона самообслуговування є однією з найзахищеніших у магазинах. Адже там працює відеонагляд, окремий асистент, ваговий контроль, а для виявлення маніпуляцій зі штрихкодами застосовується спеціальний машинний зір. Мережі магазинів наголошують, що більшість розбіжностей виникає через випадкові помилки покупців, а не через крадіжки.

Встановлення КСО не означає повного зникнення касирів. Магазини продовжують поєднувати обидва формати, а працівники отримують змогу консультувати покупців і підтримувати порядок у торговельній залі.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали чому в деяких супермаркетах України можуть спостерігатись пусті полиці. Покупці масово почали порушувати питання у соціальній мережі Threads. За словами компанії, причина полягає у знищенні складів з продуктами російською армією.

Також Новини.LIVE порівнювали українські та польські заробітні плати. Станом на червень 2026 року середня зарплата в Україні становить щонайменше 33 000 гривень. За словами експертів, людям радять не орієнтуватись на "космічні" цифри доходів поляків, адже суми зазвичай можуть бути набагато меншими.

магазини АТБ супермаркет купівля конкуренція
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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