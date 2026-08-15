Каси самообслуговування в магазинах: чи зможуть замінити продавців

Жінка зважує зелень в супермаркеті. Фото: УНІАН.

Самостійно відсканувати товар і прикласти картку до терміналу — для українського покупця це вже давно не диво технологій. Проте за зручними екранами, біля яких майже рідко коли зустрінеш чергу, ховається дещо набагато більше. В умовах гострого дефіциту кадрів та жорсткої конкуренції за швидкість покупки каси самообслуговування перетворилися на базову потребу кожного другого супермаркета.

Як працюють каси самообслуговування та чи здатні вони повністю витіснити з ринку звичайних касирів розповідали Retailers, передають Новини.LIVE.

Де вже каси самообслуговування звичайна буденність

Каси самообслуговування стали обов'язковим стандартом для великих супермаркетів. У понад 1 900 магазинах мережі "Аврора" вже працює понад 4 000 КСО. У мережі магазинів "АТБ" поки менше. Там зонами самообслуговування обладнано майже 20% маркетів. До кінця року їх планують встановити ще у 200 точках.

За словами експертів, наявність КСО стала важливим фактором під час вибору магазину, адже:

покупці можуть швидко розрахуватися за кілька товарів і не чекати в черзі;

у години пік КСО дозволяють провести більше людей і зберегти клієнтів;

магазини отримують можливість перенаправити частину працівників із кас на викладку товару в торговельній залі.

Купівля та встановлення термінала вимагають комплексної роботи. Його необхідно підключити, налаштувати, знайти помітне місце в залі та ознайомити персонал у разі технічних негараздів роботи з ним.

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Чи окупаються такі каси

Ціна каси самообслуговування залежить від комплектації та функціоналу:

близько 2 000 доларів за найпростіший безготівковий кіоск;

до 15 000 доларів за касу з ваговим контролем, прийманням готівки та видачею решти.

До цієї вартості додаються витрати на додаткові обов'язкові налаштування, а також подальшу технічну підтримку й ремонт.

За оцінками експертів, КСО зазвичай окупаються протягом 1,5-3 років. Інколи навіть може бути раніше. Найшвидше це відбувається у магазинах із найбільшим потоком покупців. Крім того, наявність таких кас в окремих випадках дозволяє продовжувати роботу магазину практично до комендантської години вже без касирів у залі.

У яких випадках не варто купувати КСО

Експерти наводять три типові ситуації, коли витрати на обладнання можуть не окупитись, а тільки завдати додаткових витрат:

Якщо касирам залишають суворі плани із продажів, наприклад, кави чи хот-догів, вони продовжують направляти покупців до звичайної каси, а КСО простоюють. Невдале розташування. Термінали встановили у малопомітному місці. У невеликому магазині замало покупців для окремої зони, касири самостійно справляються з потоком, а черги виникають рідко. Зазвичай це магазини, які знаходяться в житлових будинках.

Досвід Аврори та АТБ

У мережі "Аврора" через КСО проходить близько 45% усіх чеків. Середній чек на них на 5-7% вищий, ніж на звичайних касах. Обладнання та софт мережа розробляє самостійно. А процес оплати супроводжується голосними підказками від відомих українських артистів і блогерів.

Мережа "АТБ", окрім КСО, розвиває сервіс "Scan&Buy" у понад 700 магазинах. Він дозволяє сканувати товари в мобільному застосунку безпосередньо під час ходьби залою, не доходячи до каси.

Захист від крадіжок та чи витіснять КСО звичайних касирів

Фахівці переконують, що зона самообслуговування є однією з найзахищеніших у магазинах. Адже там працює відеонагляд, окремий асистент, ваговий контроль, а для виявлення маніпуляцій зі штрихкодами застосовується спеціальний машинний зір. Мережі магазинів наголошують, що більшість розбіжностей виникає через випадкові помилки покупців, а не через крадіжки.

Встановлення КСО не означає повного зникнення касирів. Магазини продовжують поєднувати обидва формати, а працівники отримують змогу консультувати покупців і підтримувати порядок у торговельній залі.

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