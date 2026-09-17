Маркування та вирощування ГМО-продуктів в Україні: які суми штрафів передбачені у 2026 році

Продуктовий магазин. Фото: УНІАН

З 16 вересня в Україні офіційно набрав чинності Закон №3339-IX, який повністю змінює правила перебування продуктів на ринку, що містять генетично модифіковані організми (ГМО). Документ повністю відповідає вимогам Європейського Союзу, запроваджуючи суворий контроль за вирощуванням, маркуванням та обігом ГМ-продукції. Відтепер будь-яка діяльність у цій сфері без реєстрації в єдиній цифровій системі опиняється поза законом.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Повний контроль та жорсткі санкції за порушення

Нові норми охоплюють увесь ланцюг — від випробувань у відкритому ґрунті до полиць у магазинах. Легально вирощувати чи продавати можна лише ті ГМО, які внесені до відкритого Державного реєстру.

Маркуванню підлягають не лише продукти харчування, а й насіння та корми. Система дозволяє відстежити походження сировини від поля до покупця. За порушення нових правил передбачені чималі суми штрафі. Для юридичних осіб вони становлять від 129 705 до 172 940 гривень. А для фізичних осіб підприємців — від 60 529 до 86 470 гривень.

За порушення біобезпеки у замкнених системах юридичні особи сплатять від 86 470 до 129 705 гривень. А ФОП — від 43 235 до 60 529 гривень. Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф у розмірі 100% вартості всієї партії товару із подальшим вилученням або знищенням всієї продукції.

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Безпека для сусідніх господарств

Закон також врегульовує питання співіснування ГМ-культур із традиційними та органічними полями, щоб уникнути випадкового перехресного запилення. Аграрії зобов'язані заздалегідь попереджати державні органи про місця тестових посівів. Завдяки цим крокам український ринок сільгосппродукції має стати максимально прозорим і безпечним для споживачів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, про значення маркувань на овочах та фруктах. Ідеально блискучі яблука, цитрусові чи груші на полицях супермаркетів — результат не лише ретельного догляду в садах, а й спеціальної обробки після збору врожаю. Щоб захистити поверхню плодів від висихання, псування та подовжити термін їх зберігання, виробники вкривають їх спеціальними харчовими восками.

Також Новини.LIVE повідомляли, що варто перевіряти батькам перед купівлею дитячих іграшок. Адже деякі іграшки можуть нести загрозу для здоров’я та життя дитини, якщо вони не відповідають вимогам безпеки або мають неналежне маркування. Тому перш ніж потішити малюка новою покупкою, краще перевірити не лише зовнішній вигляд.