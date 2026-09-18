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Главная Экономика Продукты будут маркироваться по новым правилам: что изменится для потребителей

Продукты будут маркироваться по новым правилам: что изменится для потребителей

Ua ru
18 сентября 2026 09:00
Маркировка продуктов с 1 октября: какая информация появится на этикетках продуктов
Женщина в супермаркете. Фото: Magnific

С 1 октября в Украине вновь вступают в силу полные требования к маркировке пищевых продуктов и кормов. Временные упрощения, действовавшие с начала полномасштабной войны, перестанут действовать. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 29 июля 2026 года № 980. Таким образом, покупатели снова смогут видеть на этикетках расширенную информацию о продукте, который хотят приобрести. Известно, что именно теперь должен указывать производитель.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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На упаковке должна быть обязательная информация, предусмотренная законодательством, в частности:

  • название продукта;
  • состав;
  • информация об аллергенах;
  • количество;
  • срок годности;
  • условия хранения;
  • пищевая ценность;
  • прочие сведения, предусмотренные законом.

Информация для потребителя должна быть точной, достоверной и не вводить в заблуждение. К кормам также будут применяться все требования законодательства в сфере безопасности и гигиены кормов.

Что необходимо сделать производителям и импортерам

Предприятиям следует заранее проверить маркировку продукции, которую они производят или ввозят в Украину, и привести ее в соответствие с действующими требованиями. Особое внимание следует уделить соответствию информации на упаковке фактическому составу, правильному указанию ингредиентов и аллергенов, данным о пищевой ценности, а также обязательной информации на государственном языке.

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Продукцию, которая была маркирована в соответствии с временными правилами, снимать с продажи не будут. Постановление № 980 разрешает пищевым продуктам с такой маркировкой оставаться в обращении до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления. Корма могут оставаться в обращении до истечения минимального срока хранения.

Новые правила для товаров с ГМО

Разрешенные ГМО будут вноситься в открытый государственный реестр, а продукты с ГМО должны иметь специальную маркировку. Покупатели увидят больше информации на этикетках и смогут отследить происхождение такой продукции. Если продукт содержит ГМО, на нем должна быть соответствующая пометка. Для бизнеса за нарушение правил предусмотрены штрафы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как по маркировке узнать, чем обработаны фрукты. На этикетке или ценнике могут быть указаны воски E901, E902, E903, E904 и E914. По этим обозначениям можно понять происхождение покрытия и сознательно выбрать фрукты с учетом состава.

Также Новини.LIVE объясняли, что нужно проверить перед покупкой детской игрушки. На упаковке должны быть указаны возрастные ограничения, знак соответствия, данные производителя и импортера, дата изготовления и предупреждение о возможных опасностях. Отсутствие этих данных или непонятная инструкция на украинском языке может свидетельствовать о проблемах с безопасностью товара.

продукты товары Госпотребслужба покупки супермаркет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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