Маркування продуктів з 1 жовтня: яка інформація з’явиться на продуктових етикетках

Жінка в супермаркеті. Фото: Magnific

З 1 жовтня в Україні повертаються повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Тимчасові спрощення, які діяли з початку повномасштабної війни, припинять діяти. Це передбачає постанова Кабінету Міністрів від 29 липня 2026 року № 980. Тож покупці знову зможуть бачити на етикетках розширену інформацію про продукт, який хочуть придбати. Відомо, що саме тепер має вказувати виробник.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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На упаковці має бути обов’язкова інформація, передбачена законодавством, зокрема:

назва продукту;

склад;

інформація про алергени;

кількість;

строк придатності;

умови зберігання;

поживна цінність;

інші передбачені законом відомості.

Інформація для споживача має бути точною, достовірною та не вводити в оману. Для кормів також діятимуть повні вимоги законодавства у сфері безпечності та гігієни кормів.

Що потрібно зробити виробникам та імпортерам

Підприємствам варто заздалегідь перевірити маркування продукції, яку вони виробляють або ввозять в Україну, та привести його у відповідність до чинних вимог. Особливу увагу потрібно приділити відповідності інформації на упаковці фактичному складу, правильному зазначенню інгредієнтів та алергенів, даним про харчову цінність, а також обов’язковій інформації державною мовою.

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Продукцію, яка була промаркована відповідно до тимчасових правил, знімати з продажу не будуть. Постанова № 980 дозволяє харчовим продуктам із таким маркуванням залишатися в обігу до завершення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання. Корми можуть залишатися в обігу до завершення мінімального строку зберігання.

Нові правила для товарів з ГМО

Дозволені ГМО вноситимуть до відкритого державного реєстру, а продукти з ГМО повинні мати спеціальне маркування. Покупці побачать більше інформації на етикетках і зможуть відстежити походження такої продукції. Якщо продукт містить ГМО, на ньому має бути відповідна позначка. Для бізнесу за порушення правил передбачені штрафи.

Раніше Новини.LIVE писали, як за маркуванням дізнатися, чим обробили фрукти. На етикетці або ціннику можуть бути вказані воски E901, E902, E903, E904 та E914. За цими позначеннями можна зрозуміти походження покриття та свідомо обрати фрукти з урахуванням складу.

Також Новини.LIVE пояснювали, що перевірити перед купівлею дитячої іграшки. На упаковці мають бути вікові обмеження, знак відповідності, дані виробника та імпортера, дата виготовлення й попередження про можливі небезпеки. Відсутність цих даних або незрозуміла інструкція українською мовою може свідчити про проблеми з безпечністю товару.