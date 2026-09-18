Ціни на базові продукти незабаром підуть вгору: економіст пояснив, до чого готуватися

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто готуватися до підняття вартості продуктів харчування внаслідок руйнування логістичної інфраструктури. Додатково відбувається дорожчання пального, що також негативно відобразиться на споживчих цінам. Для сповільнення висхідної тенденції потрібно знизити ставку податку на додану вартість для окремих категорій продуктів.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Що буде з цінами на продукти

Росія продовжує систематично руйнувати українську логістику, складські приміщення та продуктові бази. Плюс зростають ціни на пальне — в другій половині вересня 2026 року бензин А-95 подорожчав у середньому на 10 грн за літр, а дизель на деяких АЗС продають майже за 100 грн.

Ці фактори негативно вплинуть на показники в супермаркетах, тому споживачам варто готуватися до зростання вартості базових продуктів найближчим часом. Однак економіст назвав один дієвий спосіб сповільнити висхідну тенденцію — знизити податок на додану вартість.

"На хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олію, борошно, якісь крупи треба вводити знижений ПДВ десь на рівні 5-8%. А компенсувати можна збільшенням податку на додану вартість на дорогі товари, преміальні вироби й елітні автомобілі", — констатував Олексій Кущ.

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Нове маркування продуктів

Раніше ми розповідали, що з 1 жовтня 2026 року в Україні зміняться вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Після початку повномасштабної війни уряд запровадив тимчасові спрощення, однак незабаром їх скасують. Виробникам доведеться обов’язково вказувати на упаковках та етикетках:

назву продукту;

склад;

інформацію про алергени;

кількість товару;

строк придатності;

умови зберігання;

поживну цінність тощо.

Компаніям необхідно заздалегідь перевірити маркування своїх продуктів, аби встигнути привести пакування у відповідність до законодавчих вимог. Особливу увагу радять приділити відомостям про склад, алергени, добавки, інгредієнти і харчову цінність їстівного виробу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що олія в Україні може подешевшати через падіння закупівельних цін на соняшник. Це знижує собівартість виробництва і формує нові витрати компаній. Однак споживачам не варто чекати швидкого падіння вартості базового товару.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні затвердили нові правила вирощування, маркування та обігу продукції з ГМО. Порушення вимог потягне за собою сувору відповідальність. Доведеться заплатити штраф у розмірі до 172 940 грн для юридичних осіб, до 86 470 грн — для ФОП.