Ціни на яйця не залишають шансу на економію: що відбувається в супермаркетах України

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці продовжують спостерігати помірне зростання цін на яйця в супермаркетах. Знижок на базовий продукт стає менше, а мінімальна вартість піднялася до 50 грн. Висхідна тенденція є не лише сезонним явищем, але й результатом ударів Росії по логістичній інфраструктурі. Найближчим часом ціни знову можуть оновитися не на користь гаманців споживачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю курячих яєць у супермаркетах України.

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Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 70,95-79,25 грн (на п’ятницю, 18 вересня). Індекс споживчих цін досягнув 117,26%, тобто продукт подорожчав на 17,26% відносно попереднього місяця. Для порівняння, у серпні цей показник склав 98,80%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини кількох популярних мереж супермаркетів і дізналися, яку мінімальну суму повинні заплатити споживачі за звичайну упаковку курячих яєць. Станом на 18 вересня результат виявився таким:

Метро — 50,96 грн;

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);

Ашан — 59,70 грн;

Сільпо — 59,91 грн;

Фора — 65,90 грн;

Новус — 71,99 грн (було 68,64 грн);

МегаМаркет — 73 грн;

АТБ — 73,30 грн.

Мінімальна вартість яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на продукти в Україні

Раніше ми розповідали, що руйнування логістичної інфраструктури та дорожчання пального негативно відобразиться на вартості базових товарів. Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" пояснив, чому є потреба знизити податок на додану вартість для цих споживчих товарів.

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"На хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олію, борошно, якісь крупи треба вводити знижений ПДВ десь на рівні 5-8%. А компенсувати можна збільшенням податку на додану вартість на дорогі товари, преміальні вироби й елітні автомобілі", — зазначив спікер.

За його словами, виробникам і постачальникам доведеться переписати цінники, аби компенсувати зростання собівартості. Натомість знижений ПДВ послабить фінансовий тиск на бізнес, завдяки чому кінцевий споживач помітить різницю у власних витратах на продукти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні повернуть вимоги до маркування продуктів, які діяли перед початком повномасштабної війни. Тимчасові обмеження скасують 1 жовтня 2026 року. Виробникам доведеться вказувати на упаковках повну інформацію про споживчий товар.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі мережі супермаркетів почали обмежувати продаж товарів. Проблеми з логістикою і втрата запасів призвели до зменшення асортименту в магазинах. Однак українців закликали не скуповувати продукти в очікуванні серйозного дефіциту.