Цены на яйца не оставляют шанса на экономию: что происходит в супермаркетах Украины

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы по-прежнему наблюдают умеренный рост цен на яйца в супермаркетах. Скидок на базовый продукт становится все меньше, а минимальная стоимость поднялась до 50 грн. Восходящая тенденция является не только сезонным явлением, но и результатом ударов России по логистической инфраструктуре. В ближайшее время цены снова могут измениться не в пользу кошельков потребителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью куриных яиц в супермаркетах Украины.

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Цены на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 70,95-79,25 грн (по состоянию на пятницу, 18 сентября). Индекс потребительских цен достиг 117,26%, то есть продукт подорожал на 17,26% по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения: в августе этот показатель составил 98,80%.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за обычную упаковку куриных яиц. По состоянию на 18 сентября результат оказался таким:

Метро — 50,96 грн;

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Ашан — 59,70 грн;

Сільпо — 59,91 грн;

Фора — 65,90 грн;

Новус — 71,99 грн (было 68,64 грн);

МегаМаркет — 73 грн;

АТБ — 73,30 грн.

Минимальная стоимость яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на продукты в Украине

Ранее мы рассказывали, что разрушение логистической инфраструктуры и подорожание топлива негативно скажется на стоимости базовых товаров. Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" объяснил, почему необходимо снизить налог на добавленную стоимость для этих потребительских товаров.

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"На хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, масло, муку, некоторые крупы нужно ввести пониженный НДС где-то на уровне 5-8%. А компенсировать можно увеличением НДС на дорогие товары, премиальные изделия и элитные автомобили", — отметил эксперт.

По его словам, производителям и поставщикам придется переписать ценники, дабы компенсировать рост себестоимости. Зато сниженный НДС ослабит финансовое давление на бизнес, благодаря чему конечный потребитель заметит разницу в своих расходах на продукты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине вернут требования к маркировке продуктов, действовавшие до начала полномасштабной войны. Временные ограничения отменят 1 октября 2026 года. Производителям придется указывать на упаковках полную информацию о потребительском товаре.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые сети супермаркетов начали ограничивать продажу товаров. Проблемы с логистикой и потеря запасов привели к сокращению ассортимента в магазинах. Однако украинцев призвали не скупать продукты в ожидании серьезного дефицита.