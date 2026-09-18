Цены на яйца не оставляют шанса на экономию: что происходит в супермаркетах Украины

Цены на яйца разочаровывают покупателей: где искать самую дешевую упаковку
Украинцы по-прежнему наблюдают умеренный рост цен на яйца в супермаркетах. Скидок на базовый продукт становится все меньше, а минимальная стоимость поднялась до 50 грн. Восходящая тенденция является не только сезонным явлением, но и результатом ударов России по логистической инфраструктуре. В ближайшее время цены снова могут измениться не в пользу кошельков потребителей.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью куриных яиц в супермаркетах Украины.
Цены на яйца в супермаркетах
По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 70,95-79,25 грн (по состоянию на пятницу, 18 сентября). Индекс потребительских цен достиг 117,26%, то есть продукт подорожал на 17,26% по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения: в августе этот показатель составил 98,80%.
Мы промониторили официальные онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за обычную упаковку куриных яиц. По состоянию на 18 сентября результат оказался таким:
- Метро — 50,96 грн;
- Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
- Ашан — 59,70 грн;
- Сільпо — 59,91 грн;
- Фора — 65,90 грн;
- Новус — 71,99 грн (было 68,64 грн);
- МегаМаркет — 73 грн;
- АТБ — 73,30 грн.
Что будет с ценами на продукты в Украине
Ранее мы рассказывали, что разрушение логистической инфраструктуры и подорожание топлива негативно скажется на стоимости базовых товаров. Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" объяснил, почему необходимо снизить налог на добавленную стоимость для этих потребительских товаров.
"На хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, масло, муку, некоторые крупы нужно ввести пониженный НДС где-то на уровне 5-8%. А компенсировать можно увеличением НДС на дорогие товары, премиальные изделия и элитные автомобили", — отметил эксперт.
По его словам, производителям и поставщикам придется переписать ценники, дабы компенсировать рост себестоимости. Зато сниженный НДС ослабит финансовое давление на бизнес, благодаря чему конечный потребитель заметит разницу в своих расходах на продукты.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине вернут требования к маркировке продуктов, действовавшие до начала полномасштабной войны. Временные ограничения отменят 1 октября 2026 года. Производителям придется указывать на упаковках полную информацию о потребительском товаре.
Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые сети супермаркетов начали ограничивать продажу товаров. Проблемы с логистикой и потеря запасов привели к сокращению ассортимента в магазинах. Однако украинцев призвали не скупать продукты в ожидании серьезного дефицита.