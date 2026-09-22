Цены на яйца в сентябре трудно сдержать: что происходит в супермаркетах Украины

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах в очередной раз пересмотрели цены на яйца. Во второй половине сентября 2026 года на рынке отчетливо прослеживается восходящая тенденция — востребованный продукт умеренно дорожает. Даже скидки в некоторых магазинах не помогают экономить так, как раньше. Мы разобрались, где потребителям нужно искать самую дешевую упаковку куриных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах по состоянию на вторник, 22 сентября.

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Минимальная стоимость яиц в Украине

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 78,99-84,25 грн. Индекс потребительских цен в сентябре составил 118,59%, то есть продукт подорожал на 18,59% по сравнению с предыдущим месяцем. Восходящая тенденция началась в конце августа и, по всей видимости, не закончится в ближайшее время.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за стандартную упаковку куриных яиц по состоянию на 22 сентября. Результат оказался таким:

Сільпо — 39,19 грн;

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Ашан — 69,90 грн;

Метро — 71 грн;

Новус — 71,99 грн;

МегаМаркет — 73 грн;

Фора — 73,30 грн;

АТБ — 73,30 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Почему растут цены на яйца

В течение лета 2026 года украинцы могли покупать куриные яйца в среднем по 40-50 грн за упаковку. С наступлением осени продукт традиционно подорожал — это стандартная ситуация для рынка, поскольку спрос остается на стабильном уровне, а предложение сокращается.

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Кроме того, в этом году негативным фактором стали проблемы с логистикой. Россияне начали активно обстреливать складскую инфраструктуру, что привело к необходимости перенастроить цепочки поставок товаров в супермаркеты.

Плюс существенно выросли цены на топливо, которое составляет немалую часть себестоимости производства. Эксперты прогнозируют подорожание куриных яиц в октябре еще на 10-15 % по сравнению с нынешним показателем.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на мясо в Украине. Этот продукт остается одним из самых дорогих среди всех категорий потребительских товаров. Динамика цен в магазинах варьируется в зависимости от вида мяса, спроса и факторов предложения.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие овощи заметно подешевели на украинских рынках. Морковь уже шестую неделю подряд падает в цене благодаря большим запасам. Аналогично изменилась стоимость репчатого лука, поскольку удалось расширить ассортимент за счет нового урожая.