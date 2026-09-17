НБУ підняв облікову ставку до 16%: що буде з гривнею та цінами

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% річних. Регулятор пояснив рішення посиленням цінового тиску та прискоренням інфляції. НБУ очікує, що підвищення ставки допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стабільність валютного ринку та поступове повернення інфляції до цільового показника 5%.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією Національного банку України.

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Чому НБУ пішов на цей крок

У серпні 2026 року споживча інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі. Цей показник виявився трохи вищим за прогноз НБУ на липень. Однією з головних причин стало подорожчання пального. На ціни вплинула ескалація війни на Близькому Сході, яка позначилася на світовому енергетичному ринку.

Додатково дорожчали окремі адміністративні послуги та тарифи. На це, зокрема, вплинули російські удари по українській критичній інфраструктурі.

Водночас високою залишається базова інфляція. На зростання витрат бізнесу впливають ціни на електроенергію, логістика та оплата праці. При цьому українці продовжують активно витрачати гроші, а зарплати залишаються високими. За оцінками НБУ, у липні та серпні вони зростали швидкими темпами.

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Що буде з інфляцією далі

Найближчими місяцями ціни можуть зростати швидше, ніж НБУ очікував раніше. Серед причин НБУ називає атаки на логістичну, виробничу та енергетичну інфраструктуру, а також дорожче пальне.

Впливати на українські ціни буде й ситуація на світових ринках, зокрема через війну на Близькому Сході та можливе подорожчання нафти. Дорожчі енергоносії здатні підтримувати інфляцію в Україні.

Є й фактор, який може стримати зростання цін. Йдеться про достатню кількість продовольства на внутрішньому ринку. Зокрема, частину врожаю складніше вивозити через Чорне море, тому більше продукції залишається всередині країни.

НБУ очікує, що у 2027 році інфляція знову почне сповільнюватися. Підтримати цей процес має жорсткіша монетарна політика регулятора.

Вплив на заощадження

Підвищення облікової ставки має підтримати привабливість гривневих активів. Після попереднього підвищення ставки частина банків уже збільшила дохідність депозитів. Попит на гривневі депозити та ОВДП залишався стабільним. Це допомагало стримувати тиск на валютний ринок і ціни. НБУ розраховує, що нове підвищення на 0,5 відсоткового пункта підтримає цю тенденцію.

Чи подорожчають кредити

Регулятор не очікує, що це суттєво загальмує кредитування. За його оцінкою, український кредитний ринок переживає найдовший період розширення. Щоб підтримати бізнес в умовах посилення обстрілів, НБУ запровадив два пакети регуляторних змін для розширення фінансування бізнесу та готує додаткові заходи.

Що може змінити політику НБУ

На рішення щодо ставки надалі впливатиме ситуація з інфляцією, війною та економікою. Серед основних ризиків НБУ називає подальші атаки на виробництво й інфраструктуру, додаткові потреби бюджету на оборону та відновлення, посилення внутрішнього попиту й імпорту, а також тиск на зарплати через нестачу працівників і міграцію.

Окремий ризик пов’язаний із війною на Близькому Сході та можливим подорожчанням нафти. Водночас збільшення військової та фінансової підтримки України й прогрес у досягненні справедливого та тривалого миру можуть покращити економічні умови.

НБУ готовий змінювати політику залежно від ситуації: за посилення інфляційних ризиків ставка може зрости, а за погіршення безпекової ситуації та охолодження економічної активності регулятор розглядатиме можливість її зниження.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінитися ціни на продукти. Через подорожчання пального та зростання витрат на логістику товари можуть подорожчати в середньому на 10–15%. Водночас дефіциту продуктів не очікують, а скуповувати великі запаси через страх подорожчання експерт не радить.

Також Новини.LIVE розповідали, як атаки на продовольчі склади впливають на ціни. Бізнес переходить на менші склади та прямі поставки, щоб зменшити ризик втрати великих запасів продуктів. Через перебудову логістики ціни можуть зрости максимум на 2,5%, але дефіциту продовольства не очікують.