НБУ повысил учетную ставку до 16%: что будет с гривной и ценами

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Регулятор объяснил это решение усилением ценового давления и ускорением инфляции. НБУ ожидает, что повышение ставки поможет поддержать привлекательность гривневых сбережений, стабильность валютного рынка и постепенное возвращение инфляции к целевому показателю в 5%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Национального банка Украины.

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Почему НБУ пошел на этот шаг

В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом исчислении. Этот показатель оказался немного выше прогноза НБУ на июль. Одной из главных причин стало подорожание топлива. На цены повлияла эскалация войны на Ближнем Востоке, которая отразилась на мировом энергетическом рынке.

Кроме того, подорожали отдельные административные услуги и тарифы. На это, в частности, повлияли российские удары по украинской критической инфраструктуре.

В то же время базовая инфляция остается высокой. На рост затрат бизнеса влияют цены на электроэнергию, логистика и оплата труда. При этом украинцы продолжают активно тратить деньги, а зарплаты остаются высокими. По оценкам НБУ, в июле и августе они росли быстрыми темпами.

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Что будет с инфляцией дальше

В ближайшие месяцы цены могут расти быстрее, чем ранее ожидал НБУ. Среди причин НБУ называет атаки на логистическую, производственную и энергетическую инфраструктуру, а также подорожание топлива.

На украинские цены будет влиять и ситуация на мировых рынках, в частности из-за войны на Ближнем Востоке и возможного подорожания нефти. Более дорогие энергоносители способны поддерживать инфляцию в Украине.

Есть и фактор, который может сдержать рост цен. Речь идет о достаточном количестве продовольствия на внутреннем рынке. В частности, часть урожая сложнее вывозить через Черное море, поэтому больше продукции остаётся внутри страны.

НБУ ожидает, что в 2027 году инфляция вновь начнет замедляться. Поддержать этот процесс должна более жесткая денежно-кредитная политика регулятора.

Влияние на сбережения

Повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность гривневых активов. После предыдущего повышения ставки часть банков уже увеличила доходность депозитов. Спрос на гривневые депозиты и ОВГЗ оставался стабильным. Это помогало сдерживать давление на валютный рынок и цены. НБУ рассчитывает, что новое повышение на 0,5 процентного пункта поддержит эту тенденцию.

Подорожают ли кредиты

Регулятор не ожидает, что это существенно затормозит кредитование. По его оценке, украинский кредитный рынок переживает самый длительный период роста. Чтобы поддержать бизнес в условиях усиления обстрелов, НБУ ввел два пакета регуляторных изменений для расширения финансирования бизнеса и готовит дополнительные меры.

Что может изменить политику НБУ

На решение о ставке в дальнейшем будет влиять ситуация с инфляцией, войной и экономикой. Среди основных рисков НБУ называет дальнейшие атаки на производство и инфраструктуру, дополнительные потребности бюджета на оборону и восстановление, усиление внутреннего спроса и импорта, а также давление на зарплаты из-за нехватки работников и миграции.

Отдельный риск связан с войной на Ближнем Востоке и возможным подорожанием нефти. В то же время увеличение военной и финансовой поддержки Украины и прогресс в достижении справедливого и прочного мира могут улучшить экономические условия.

НБУ готов менять политику в зависимости от ситуации: при усилении инфляционных рисков ставка может вырасти, а при ухудшении ситуации с безопасностью и охлаждении экономической активности регулятор будет рассматривать возможность ее снижения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться цены на продукты. Из-за подорожания топлива и роста расходов на логистику товары могут подорожать в среднем на 10–15%. В то же время дефицита продуктов не ожидается, а скупать большие запасы из-за страха подорожания эксперт не советует.

Также Новини.LIVE рассказывали, как атаки на продовольственные склады влияют на цены. Бизнес переходит на более компактные склады и прямые поставки, чтобы снизить риск потери крупных запасов продуктов. Из-за перестройки логистики цены могут вырасти максимум на 2,5%, но дефицита продовольствия не ожидается.