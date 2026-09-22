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Главная Экономика Украинскую экономику предлагают перевести на военный режим: что это означает

Украинскую экономику предлагают перевести на военный режим: что это означает

Ua ru
22 сентября 2026 19:15
Экономика Украины во время войны: что необходимо сделать в течение 90 дней
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Производство остановилось, расходы бизнеса стремительно растут, а торговый дефицит увеличивается с каждым днем. Экономика больше не выдерживает удара, а ключевые ведомства действуют по-своему. Украина оказалась в шаге от самого опасного сценария — стагфляции, когда цены растут, а развитие останавливается. Эксперты подчеркивают необходимость срочного перехода от фактически существующей экономики военного времени к системно организованной военной модели под руководством Кабинета Министров.

Почему разрозненная политика министерств и НБУ больше не действует и почему Кабмин должен немедленно взять на себя всю власть над экономическим рулем страны, сообщает Соцпортал со ссылкой на экс-председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, передают Новини.LIVE.

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Почему центральным органом должен стать Кабмин

В настоящее время экономические направления в стране действуют разрозненно. Именно правительство обладает основными рычагами влияния и должно взять на себя роль главного координационного центра.

Такой шаг должен быть одобрен, ведь он:

  • распоряжается государственным бюджетом, налогами и пошлинами;
  • предоставляет государственные гарантии и регулирует программы кредитования;
  • руководит промышленной политикой, логистикой, экспортом и энергетическим сектором.

Что означает военный режим в экономике

Предлагаемый режим не предусматривает жесткой национализации предприятий, отмены рыночных отношений или тотального административного регулирования цен.

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Основной целью такого перехода является определение ключевых приоритетов страны и концентрация на них государственных ресурсов, банковского кредитования и международной помощи.

По словам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо создать Экономический штаб.

  1. Возглавить его должен премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
  2. В его состав должны войти: представители правительства, НБУ, государственных банков, оборонной промышленности, энергетики, инфраструктуры, бизнеса и региональных органов власти.
  3. Главной задачей штаба будет постоянное отслеживание производства критически важной продукции, состояния энергетики и логистики, показателей импорта и экспорта, уровня занятости и потребностей оборонного сектора.
  4. Принцип деятельности: закрепление под каждым решением четкого источника финансирования, ответственного исполнителя, сроков выполнения и измеримых результатов.

Как поддержать ВПК

Первоочередную государственную поддержку в виде гарантий, льготного кредитования и государственных заказов предлагается сосредоточить на следующих направлениях:

  1. Оборонное производство.
  2. Энергетика.
  3. Логистика и экспорт.
  4. Переработка и продовольствие.
  5. Сохранение критически важных рабочих мест.

Также предлагается разделить расходы бюджета на три группы:

  • критические;
  • необходимые, но подлежащие оптимизации;
  • и те, финансирование которых во время войны можно временно отложить.

Что необходимо сделать в течение первых 3 месяцев

В течение первых 90 дней предлагается реализовать следующие первоочередные меры:

  • принять Официальную доктрину военной экономики;
  • утвердить перечень критически важных производств;
  • пересмотреть бюджетные расходы и переориентировать программы кредитования на инвестиции и импортозамещение;
  • ввести систему многолетних государственных контрактов для оборонного сектора;
  • расширить механизмы страхования военных рисков;
  • обновить государственную долговую стратегию.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об угрозах для третичного сектора экономики. Повреждение Россией складов и логистических объектов может сказаться не только на работе отдельных компаний. Сейчас под ударом оказалась значительная часть третичного сектора украинской экономики — торговля и услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что инфляция снова пошла вверх. Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Регулятор объяснил это решение усилением ценового давления и ускорением инфляции.

Кабинет министров война Богдан Данилишин чрезвычайное положение экономика Украины
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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