Экономика Украины во время войны: что необходимо сделать в течение 90 дней

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Производство остановилось, расходы бизнеса стремительно растут, а торговый дефицит увеличивается с каждым днем. Экономика больше не выдерживает удара, а ключевые ведомства действуют по-своему. Украина оказалась в шаге от самого опасного сценария — стагфляции, когда цены растут, а развитие останавливается. Эксперты подчеркивают необходимость срочного перехода от фактически существующей экономики военного времени к системно организованной военной модели под руководством Кабинета Министров.

Почему разрозненная политика министерств и НБУ больше не действует и почему Кабмин должен немедленно взять на себя всю власть над экономическим рулем страны, сообщает Соцпортал со ссылкой на экс-председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, передают Новини.LIVE.

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Почему центральным органом должен стать Кабмин

В настоящее время экономические направления в стране действуют разрозненно. Именно правительство обладает основными рычагами влияния и должно взять на себя роль главного координационного центра.

Такой шаг должен быть одобрен, ведь он:

распоряжается государственным бюджетом, налогами и пошлинами;

предоставляет государственные гарантии и регулирует программы кредитования;

руководит промышленной политикой, логистикой, экспортом и энергетическим сектором.

Что означает военный режим в экономике

Предлагаемый режим не предусматривает жесткой национализации предприятий, отмены рыночных отношений или тотального административного регулирования цен.

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Основной целью такого перехода является определение ключевых приоритетов страны и концентрация на них государственных ресурсов, банковского кредитования и международной помощи.

По словам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо создать Экономический штаб.

Возглавить его должен премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В его состав должны войти: представители правительства, НБУ, государственных банков, оборонной промышленности, энергетики, инфраструктуры, бизнеса и региональных органов власти. Главной задачей штаба будет постоянное отслеживание производства критически важной продукции, состояния энергетики и логистики, показателей импорта и экспорта, уровня занятости и потребностей оборонного сектора. Принцип деятельности: закрепление под каждым решением четкого источника финансирования, ответственного исполнителя, сроков выполнения и измеримых результатов.

Как поддержать ВПК

Первоочередную государственную поддержку в виде гарантий, льготного кредитования и государственных заказов предлагается сосредоточить на следующих направлениях:

Оборонное производство. Энергетика. Логистика и экспорт. Переработка и продовольствие. Сохранение критически важных рабочих мест.

Также предлагается разделить расходы бюджета на три группы:

критические;

необходимые, но подлежащие оптимизации;

и те, финансирование которых во время войны можно временно отложить.

Что необходимо сделать в течение первых 3 месяцев

В течение первых 90 дней предлагается реализовать следующие первоочередные меры:

принять Официальную доктрину военной экономики;

утвердить перечень критически важных производств;

пересмотреть бюджетные расходы и переориентировать программы кредитования на инвестиции и импортозамещение;

ввести систему многолетних государственных контрактов для оборонного сектора;

расширить механизмы страхования военных рисков;

обновить государственную долговую стратегию.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об угрозах для третичного сектора экономики. Повреждение Россией складов и логистических объектов может сказаться не только на работе отдельных компаний. Сейчас под ударом оказалась значительная часть третичного сектора украинской экономики — торговля и услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что инфляция снова пошла вверх. Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Регулятор объяснил это решение усилением ценового давления и ускорением инфляции.