Экономика Украины во время войны: что необходимо сделать в течение 90 дней

Украинскую экономику предлагают перевести на военный режим: что это означает
Производство остановилось, расходы бизнеса стремительно растут, а торговый дефицит увеличивается с каждым днем. Экономика больше не выдерживает удара, а ключевые ведомства действуют по-своему. Украина оказалась в шаге от самого опасного сценария — стагфляции, когда цены растут, а развитие останавливается. Эксперты подчеркивают необходимость срочного перехода от фактически существующей экономики военного времени к системно организованной военной модели под руководством Кабинета Министров.
Почему разрозненная политика министерств и НБУ больше не действует и почему Кабмин должен немедленно взять на себя всю власть над экономическим рулем страны, сообщает Соцпортал со ссылкой на экс-председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, передают Новини.LIVE.
Почему центральным органом должен стать Кабмин
В настоящее время экономические направления в стране действуют разрозненно. Именно правительство обладает основными рычагами влияния и должно взять на себя роль главного координационного центра.
Такой шаг должен быть одобрен, ведь он:
- распоряжается государственным бюджетом, налогами и пошлинами;
- предоставляет государственные гарантии и регулирует программы кредитования;
- руководит промышленной политикой, логистикой, экспортом и энергетическим сектором.
Что означает военный режим в экономике
Предлагаемый режим не предусматривает жесткой национализации предприятий, отмены рыночных отношений или тотального административного регулирования цен.
Основной целью такого перехода является определение ключевых приоритетов страны и концентрация на них государственных ресурсов, банковского кредитования и международной помощи.
По словам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо создать Экономический штаб.
- Возглавить его должен премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
- В его состав должны войти: представители правительства, НБУ, государственных банков, оборонной промышленности, энергетики, инфраструктуры, бизнеса и региональных органов власти.
- Главной задачей штаба будет постоянное отслеживание производства критически важной продукции, состояния энергетики и логистики, показателей импорта и экспорта, уровня занятости и потребностей оборонного сектора.
- Принцип деятельности: закрепление под каждым решением четкого источника финансирования, ответственного исполнителя, сроков выполнения и измеримых результатов.
Как поддержать ВПК
Первоочередную государственную поддержку в виде гарантий, льготного кредитования и государственных заказов предлагается сосредоточить на следующих направлениях:
- Оборонное производство.
- Энергетика.
- Логистика и экспорт.
- Переработка и продовольствие.
- Сохранение критически важных рабочих мест.
Также предлагается разделить расходы бюджета на три группы:
- критические;
- необходимые, но подлежащие оптимизации;
- и те, финансирование которых во время войны можно временно отложить.
Что необходимо сделать в течение первых 3 месяцев
В течение первых 90 дней предлагается реализовать следующие первоочередные меры:
- принять Официальную доктрину военной экономики;
- утвердить перечень критически важных производств;
- пересмотреть бюджетные расходы и переориентировать программы кредитования на инвестиции и импортозамещение;
- ввести систему многолетних государственных контрактов для оборонного сектора;
- расширить механизмы страхования военных рисков;
- обновить государственную долговую стратегию.
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