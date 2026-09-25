Аренда однокомнатных квартир в Киеве в 2026 году: как изменились цены

Новостройки. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабное вторжение повлияло как на экономику, так и на весь рынок недвижимости. Аренда квартир в Киеве за последние три года заметно изменилась. Стоимость однокомнатной квартиры в отдельных районах столицы выросла более чем вдвое, хотя разница между районами остается значительной.

Где теперь придется платить больше всего за аренду и в каких районах наблюдается самый заметный скачок цен, сообщает ЛУН, передают Новини.LIVE.

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Где аренда самая дорогая

Самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры среди микрорайонов зафиксирована на Черной горе. В 2026 году она составляет 38 тысяч гривен в месяц. Для сравнения: в 2023 году средняя цена здесь составляла 30 тысяч гривен. Таким образом, за три года она выросла на 26%.

На втором месте по текущей средней цене — Теремки, где аренда однокомнатной квартиры стоит около 31 тысячи гривен в месяц.

Также сильно изменились цены и в других микрорайонах столицы:

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Голосеево — 27 тысяч гривен; Печерск — 26 тысяч гривен; Соломенка и Шулявка — 25 тысяч гривен; Виноградарь — 24 тысячи гривен; Нивки — 23 тысячи гривен.

Как изменилась стоимость аренды квартир в столице с 2023 года. Фото: ЛУН

Виноградарь показал антирекорд

Наибольший относительный рост за три года среди микрорайонов зафиксирован в Виноградаре. В 2023 году однокомнатную квартиру здесь в среднем сдавали за 10 тысяч гривен. А уже в 2026 — за 24 тысячи гривен. Рост составил примерно 140%.

Почти такой же результат показали Нивки. Средняя арендная плата здесь выросла с 10 тысяч до 23,8 тысяч гривен, то есть на 138%.

На Теремках цена увеличилась с 14 до 31 тысяч гривен. За три года это соответствует росту на 121%.

Как изменились цены в других районах

В то же время не все районы приблизились к таким высоким ценам. Самыми доступными среди представленных микрорайонов остаются Троещина и Лесовой. Там средняя арендная плата за однокомнатную квартиру составляет по 10 тысяч гривен в месяц. Три года назад в обоих районах средняя цена составляла 7 тысяч гривен.

Новостройки повлияли на стоимость аренды

На изменение средних цен в некоторых микрорайонах повлияло появление крупных жилых комплексов, пользующихся спросом среди арендаторов. Как объясняет руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина, в разных районах влияние новых ЖК на общий рост различается.

На Нивках цены на квартиры в "Файна Таун" объясняют более половины всего роста стоимости аренды. На Виноградаре жилье в ЖК "Варшавский" обеспечивает около трети прироста. На Теремках аренда в Respublika объясняет почти четверть общего роста.

Динамика стоимости аренды в Киеве зависит не только от района, но и от того, какие именно квартиры формируют предложение и пользуются спросом среди арендаторов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о необычной ситуации на рынке недвижимости. В Украине наблюдаются противоположные тенденции на рынке недвижимости в вопросе аренды жилья. В некоторых городах квартиры подорожали за месяц, в других населенных пунктах цены существенно снизились.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких городах можно приобрести жилье по самым низким ценам. Фактор безопасности окончательно разделил украинский рынок льготной ипотеки на два параллельных мира. По данным экспертов, покупка двухкомнатной квартиры по программе "єОселя" на западе Украины теперь требует средств, сопоставимых с полноценной покупкой жилья в приграничных областях.