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Головна Економіка Зарплати, пенсії та податки: що чекає фінанси українців у жовтні 2026 року

Зарплати, пенсії та податки: що чекає фінанси українців у жовтні 2026 року

Ua ru
26 вересня 2026 15:15
Фінанси українців у жовтні: що буде з мінімальною зарплатою, пенсіями і податками
Українки на вулиці з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні не планують урізати соціальні виплати найближчим часом, попри суттєвий дефіцит держбюджету. Мінімальна зарплата і пенсії, податкові ставки, прожитковий мінімум тощо залишаться на попередніх рівнях у жовтні 2026 року. Ми розібралися, що буде з фінансами громадян із настанням другого місяця осені та чи варто готуватися до зрушень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами, пенсіями і податками у жовтні.

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Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Соціальні стандарти прописані у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Згідно з документом, у жовтні 2026 року працівникам гарантують мінімальний дохід на рівні 8 647 грн. У погодинному розрізі йдеться про суму 52 грн. Після виплати 18% ПДФО та 5% військового збору "на руки" залишиться близько 6 658 грн.

Прожитковий мінімум для різних соціальних і демографічних груп населення зафіксували на таких показниках у 2026 році:

  • для однієї людини — 3 209 грн;
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Зауважимо, переглянути соціальні стандарти планують вже наступного року. З 1 січня мінімальна зарплата може становити 9 546 грн до вирахування обов’язкових податків і зборів, а прожитковий мінімум на одну особу — 3 559 грн (згідно з проєктом закону № 16000).

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Мінімальна та максимальна пенсія

Оскільки ПМ для непрацездатних осіб у жовтні не зміниться, то мінімальна пенсія також залишиться стабільною — 2 595 грн. Максимальна виплата дорівнює десятикратному розміру мінімального пенсійного забезпечення, отже йдеться про суму 25 950 грн.

Деякі категорії осіб можуть розраховувати на підвищення щомісячної виплати. Якщо у жовтні пенсіонеру виповниться 70 років, йому нарахують додатково 300 грн. Для отримувачів, які досягнуть 75-річного віку, передбачили надбавку 456 грн. А після 80 років доплата становить 570 грн.

Які податки заплатять ФОП у жовтні

Для ФОП 1-2 групи суми єдиного податку та військового збору залежать від розміру мінімальної зарплати/прожиткового мінімуму. Оскільки вони залишаться незмінними найближчим часом, то і витрати підприємців не зростуть. Представники бізнесу на спрощеній системі будуть платити:

  • військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.;
  • військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу;
  • єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс.;
  • єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс.;
  • єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;
  • єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.

Річний ліміт доходу для ФОП 1 групи становить 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП). Оновлення сум варто чекати з 1 січня в разі підвищення соціальних стандартів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в жовтні не буде затримок із виплатами військовослужбовцям. Кошти на грошове забезпечення передбачили до кінця 2026 року. Водночас можливі проблеми з фінансуванням капітальних видатків через дефіцит державного бюджету.

Також Новини.LIVE розповідали, що Україна може зіткнутися з нестачею коштів на обов’язкові державні видатки у четвертому кварталі 2026 року. Причина — недобір податків і ризик подальшого скорочення доходів бюджету. При цьому затримок соціальних виплат не передбачається.

ФОП податки прожитковий мінімум мінімальна зарплата фінанси мінімальна пенсія
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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