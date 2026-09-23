Чи затримуватимуть виплати військовим: у Раді пояснили ситуацію з фінансуванням

Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб

В Україні наразі немає затримок із виплатами військовослужбовцям, а кошти на грошове забезпечення захисників передбачені до кінця 2026 року. Водночас проблеми з фінансуванням стосуються інших видатків бюджету, анонсоване раніше підвищення грошового забезпечення військових поки залишається під питанням.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак.

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Чи є у бюджеті гроші на виплати військовим

За словами Богдана Кицака, виплати військовослужбовцям та інші видатки на забезпечення Сил безпеки й оборони належать до захищених статей державного бюджету. Тому їх фінансують у першочерговому порядку.

"Зарплати, зокрема і бюджетникам, і на забезпечення грошового забезпечення наших військовослужбовців, Сил безпеки і оборони — це захищені статті видатків. Вони йдуть першочергово", — пояснив нардеп.

Він наголосив, що кошти на виплати військовим є і, за його словами, будуть до кінця року.

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"Затримок по заробітних платах немає і не буде", — заявив Кицак.

В яких сферах є проблеми з фінансуванням

Водночас депутат визнав, що проблеми з фінансуванням державного бюджету існують. Передусім вони стосуються капітальних видатків.

Йдеться, зокрема, про термомодернізацію, інфраструктурні проєкти, дороги, відновлення та будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

За словами Кицака, фінансування таких напрямів відбувається залежно від надходжень до державного бюджету — як внутрішніх ресурсів, так і міжнародної допомоги. Частина видатків наразі має певну черговість та пріоритетність.

Нардеп також зазначив, що для повного врегулювання ситуації уряд має ухвалити низку необхідних постанов і розпоряджень, а Верховна Рада — розглянути відповідні законопроєкти.

"Нам потрібно, щоб Кабінет Міністрів України зі своєї сторони прийняв 44 постанови і розпорядження актів, і Верховна Рада прийняла ряд законопроєктів", — сказав він.

За словами Кицака, частина законопроєктів уже перебуває на етапі підготовки до другого читання. Активна фаза їхнього ухвалення, як очікується, має відбутися 13–15 жовтня.

Депутат пояснив, що після ухвалення необхідних рішень Україна зможе залучити міжнародне фінансування та спрямувати кошти на ті видатки, які зараз очікують у черзі.

Підвищення виплат військовим під питанням

Окремо Богдан Кицак прокоментував питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Раніше представники влади анонсували збільшення мінімального грошового забезпечення щонайменше на 10 тисяч гривень.

Однак, за словами нардепа, реалізувати це рішення наразі складно через недостатнє залучення міжнародного фінансування.

"Є окрема проблематика із підвищенням грошового забезпечення, що було анонсовано ще в червні. З цим є певна проблематика у зв'язку із тим, що ми не виконуємо до кінця зараз міжнародне фінансування, не залучаємо", — зазначив він.

Кицак додав, що через це поки немає можливості підвищити мінімальне грошове забезпечення військових щонайменше на 10 тисяч гривень.

"Ми стикаємося із ситуацією, що вже більше трьох-чотирьох років мінімальне грошове забезпечення стартує з 20 тисяч гривень", — наголосив нардеп.

Водночас він звернув увагу на те, що середня зарплата на українському ринку праці вже перевищує 30 тисяч гривень.

Що про це кажуть у війську

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін відреагував на інформацію про те, що у проєкті Держбюджету-2027 базове грошове забезпечення військовослужбовців передбачили на рівні 20 тисяч гривень.

За його словами, нові контракти можуть передбачати вищі виплати, однак це не вирішує питання для тих військових, які не укладатимуть такі контракти або досі не мають чіткої перспективи демобілізації.

Жорін зазначив, що рівень матеріального забезпечення військових і добробут їхніх родин безпосередньо впливають на мотивацію продовжувати службу, а отже, і на боєздатність армії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як військовослужбовцям оплачується відрядження. Захисникам мають компенсувати витрати на дорогу, проживання, багаж та інші передбачені видатки. Крім того, за кожну добу поїздки виплачують 300 грн добових.

Також Новини.LIVE писали про матеріальну допомогу військовим, які стали батьками. Її виплачують у розмірі місячного грошове забезпечення захисника. Крім того, військовослужбовцю можуть надати відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 календарних днів.