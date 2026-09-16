Матеріальна допомога військовому після народження дитини: сума та як оформити

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Народження дитини дає військовослужбовцю право на державну допомогу, а також на окремі виплати й соціальні гарантії за місцем служби. У 2026 році один із батьків може отримати 50 000 грн допомоги при народженні дитини, а військовий додатково має право звернутися по матеріальну допомогу від військової частини та відпустку за сімейними обставинами.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Державна допомога при народженні дитини

Якщо дитина народилася після 31 грудня 2025 року, один із батьків або опікун, з яким вона постійно проживає, має право на одноразову допомогу при народженні у розмірі 50 000 гривень.

Отримання цієї виплати не залежить від того, чи є хтось із батьків військовослужбовцем. Тобто родина військового оформлює її на загальних підставах.

Матеріальна допомога від військової частини

Для військовослужбовців Збройних Сил України народження дитини є окремою підставою для отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

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У 2026 році її розмір становить місячне грошове забезпечення військовослужбовця. Під час розрахунку враховуються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення, крім винагород.

Як оформити матеріальну допомогу

Щоб отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, військовослужбовцю потрібно подати рапорт і документи, що підтверджують народження дитини.

Рапорт можна подати не лише у встановленому порядку через безпосереднє командування, а й за допомогою застосунку Армія+.

Відпустка після народження дитини

Під час дії воєнного стану військовослужбовцю можуть надати відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, не включається до цих 10 календарних днів. Водночас застосовуються передбачені законодавством обмеження.

Що варто зробити після народження дитини

Після народження дитини військовослужбовцю варто:

Оформити державну допомогу при народженні дитини у розмірі 50 000 гривень. Подати рапорт на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. За потреби звернутися з рапортом на відпустку за сімейними обставинами. Зберегти документи, які підтверджують народження дитини.

Важливо розрізняти державну допомогу при народженні дитини та матеріальну допомогу військовослужбовцю. Це дві різні виплати, які призначаються за окремими підставами та оформлюються у різному порядку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з військовослужбовців має право на підйомну допомогу. Вона виплачується у зв’язку з переїздом до нового місця служби. Сума виплати залежить від грошового забезпечення військового та кількості членів сім’ї, які переїхали разом із ним.

Також Новини.LIVE писали, що доплати військовослужбовцям хочуть нараховувати по-новому. Йдеться про грошову винагороду у 50, 70 та 100 тис. гривень. Відповідні пропозиції НААУ направила прем’єр-міністру Сергію Корецькому та міністру оборони Євгенію Хмарі.