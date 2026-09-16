Материальная помощь военнослужащему после рождения ребенка: сумма и порядок оформления

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Рождение ребенка дает военнослужащему право на государственную помощь, а также на отдельные выплаты и социальные гарантии по месту службы. В 2026 году один из родителей может получить 50 000 грн помощи при рождении ребенка, а военнослужащий дополнительно имеет право обратиться за материальной помощью от воинской части и отпуском по семейным обстоятельствам.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Реклама

Государственное пособие при рождении ребенка

Если ребенок родился после 31 декабря 2025 года, один из родителей или опекун, с которым он постоянно проживает, имеет право на единовременное пособие при рождении в размере 50 000 гривен.

Получение этой выплаты не зависит от того, является ли кто-либо из родителей военнослужащим. То есть семья военнослужащего оформляет ее на общих основаниях.

Материальная помощь от воинской части

Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины рождение ребенка является отдельным основанием для получения материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.

Читайте также:

В 2026 году ее размер составляет месячное денежное довольствие военнослужащего. При расчете учитываются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений.

Как оформить материальную помощь

Чтобы получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, военнослужащему необходимо подать рапорт и документы, подтверждающие рождение ребенка.

Рапорт можно подать не только в установленном порядке через непосредственное командование, но и с помощью приложения "Армия+".

Отпуск после рождения ребенка

Во время действия военного положения военнослужащему может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

Время, необходимое для проезда к месту проведения отпуска и обратно, не включается в эти 10 календарных дней. При этом применяются предусмотренные законодательством ограничения.

Что следует сделать после рождения ребенка

После рождения ребенка военнослужащему следует:

Оформить государственную помощь при рождении ребенка в размере 50 000 гривен. Подать рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. При необходимости подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам. Сохранить документы, подтверждающие рождение ребенка.

Важно различать государственную помощь при рождении ребенка и материальную помощь военнослужащему. Это две разные выплаты, которые назначаются по отдельным основаниям и оформляются в разном порядке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из военнослужащих имеет право на подъемную помощь. Она выплачивается в связи с переездом на новое место службы. Сумма выплаты зависит от денежного обеспечения военнослужащего и количества членов семьи, переехавших вместе с ним.

Также Новини.LIVE писали, что доплаты военнослужащим хотят начислять по-новому. Речь идет о денежном вознаграждении в размере 50, 70 и 100 тыс. гривен. Соответствующие предложения НААУ направила премьер-министру Сергею Корецкому и министру обороны Евгению Хмаре.