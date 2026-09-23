Будут ли задерживаться выплаты военным: в Раде объяснили ситуацию с финансированием

Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб

В Украине на данный момент нет задержек с выплатами военнослужащим, а средства на денежное довольствие защитников предусмотрены до конца 2026 года. В то же время проблемы с финансированием касаются других статей бюджетных расходов, а анонсированное ранее повышение денежного довольствия военных пока остается под вопросом.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак.

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Есть ли в бюджете деньги на выплаты военным

По словам Богдана Кицака, выплаты военнослужащим и другие расходы на обеспечение Сил безопасности и обороны относятся к защищенным статьям государственного бюджета. Поэтому их финансируют в первоочередном порядке.

"Зарплаты, в том числе и бюджетникам, а также средства на денежное обеспечение наших военнослужащих, Сил безопасности и обороны — это защищенные статьи расходов. Они финансируются в первую очередь", — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что средства на выплаты военным есть и, по его словам, будут до конца года.

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"Задержек с заработной платой нет и не будет", — заявил Кицак.

В каких сферах есть проблемы с финансированием

В то же время депутат признал, что проблемы с финансированием государственного бюджета существуют. Прежде всего они касаются капитальных расходов.

Речь идет, в частности, о термомодернизации, инфраструктурных проектах, дорогах, восстановлении и строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц.

По словам Кицака, финансирование таких направлений зависит от поступлений в государственный бюджет — как от внутренних ресурсов, так и от международной помощи. Часть расходов в настоящее время имеет определенную очередность и приоритетность.

Депутат также отметил, что для полного урегулирования ситуации правительство должно принять ряд необходимых постановлений и распоряжений, а Верховная Рада — рассмотреть соответствующие законопроекты.

"Нам нужно, чтобы Кабинет Министров Украины со своей стороны принял 44 постановления и распоряжения, а Верховная Рада — ряд законопроектов", — сказал он.

По словам Кицака, часть законопроектов уже находится на этапе подготовки ко второму чтению. Активная фаза их принятия, как ожидается, должна состояться 13–15 октября.

Депутат пояснил, что после принятия необходимых решений Украина сможет привлечь международное финансирование и направить средства на те расходы, которые сейчас ожидают своей очереди.

Повышение выплат военным под вопросом

Отдельно Богдан Кицак прокомментировал вопрос повышения денежного довольствия военнослужащих. Ранее представители власти анонсировали увеличение минимального денежного довольствия как минимум на 10 тысяч гривен.

Однако, по словам народного депутата, реализовать это решение пока сложно из-за недостаточного привлечения международного финансирования.

"Существует отдельная проблематика с повышением денежного обеспечения, которое было анонсировано еще в июне. С этим связаны определенные сложности в связи с тем, что мы пока не выполняем в полном объеме условия международного финансирования, не привлекаем его", — отметил он.

Кицак добавил, что из-за этого пока нет возможности повысить минимальное денежное обеспечение военных как минимум на 10 тысяч гривен.

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда уже более трех-четырех лет минимальное денежное содержание начинается с 20 тысяч гривен", — подчеркнул народный депутат.

В то же время он обратил внимание на то, что средняя зарплата на украинском рынке труда уже превышает 30 тысяч гривен.

Что об этом говорят в армии

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин отреагировал на информацию о том, что в проекте Госбюджета-2027 базовое денежное обеспечение военнослужащих предусмотрено на уровне 20 тысяч гривен.

По его словам, новые контракты могут предусматривать более высокие выплаты, однако это не решает проблему для тех военных, которые не будут заключать такие контракты или до сих пор не имеют четкой перспективы демобилизации.

Жорин отметил, что уровень материального обеспечения военных и благосостояние их семей напрямую влияют на мотивацию продолжать службу, а значит, и на боеспособность армии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащим оплачивается командировка. Защитникам должны компенсировать расходы на дорогу, проживание, багаж и другие предусмотренные расходы. Кроме того, за каждые сутки поездки выплачивают 300 грн суточных.

Также Новини.LIVE писали о материальной помощи военным, ставшим родителями. Ее выплачивают в размере месячного денежного довольствия защитника. Кроме того, военнослужащему могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней.