Выплаты в командировке: сколько компенсируют за проезд, проживание и суточные

Военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб

Во время служебной командировки военнослужащему могут компенсировать проезд, проживание и другие предусмотренные расходы. Кроме того, за каждые сутки поездки выплачивают 300 грн суточных. Однако получить эти выплаты можно только при условии надлежащего оформления командировки и наличия документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Об этом сообщила "Армия FМ", передают Новини.LIVE.

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Когда поездка военнослужащего считается командировкой

Не каждая поездка военнослужащего в другое подразделение или воинскую часть является служебной командировкой. Для получения соответствующих компенсаций важно, чтобы поездка имела именно такой статус и была оформлена надлежащим образом.

Служебной командировкой считается направление военнослужащего по приказу командира на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения конкретного служебного задания за пределами места постоянной или временной дислокации его воинской части.

В соответствующем приказе должны быть указаны пункт назначения, место, в которое направляется военнослужащий, продолжительность и цель поездки.

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Воинская часть, направляющая военнослужащего в командировку, должна обеспечить его средствами на текущие расходы в виде аванса. Деньги перечисляются в безналичной форме на счет военнослужащего.

По возвращении из командировки военнослужащему необходимо иметь документы, подтверждающие понесенные расходы. Это могут быть билеты, счета за проживание, документы об оплате багажа и другие предусмотренные расходы.

При отсутствии подтверждающих документов большинство расходов не подлежит компенсации. В то же время в отношении суточных действует другое правило: для их получения не требуется собирать чеки на питание.

Какие расходы на проезд могут возместить

Военнослужащему компенсируют стоимость проезда до места командировки и обратно. Для этого можно использовать железнодорожный транспорт, автобусы и другие виды общественного транспорта.

В сумму возмещения могут также входить расходы, связанные с приобретением билетов, перевозкой багажа, а при поездке на поезде — с пользованием постельным бельем.

Компенсация может касаться и общественного транспорта в населенном пункте, где проходит командировка. В частности, речь идет о метро, трамвае, троллейбусе или автобусе. Однако поездка должна быть связана с выполнением служебного задания, а понесенные расходы необходимо подтвердить соответствующими документами.

Расходы на такси, как правило, не возмещаются.

Влияют ли льготы УБД на оплату командировки

Право на компенсацию расходов в командировке и льготы, предусмотренные для участников боевых действий, — это разные вопросы.

Удостоверение УБД дает право на бесплатный проезд на городском транспорте, пригородной железной дороге, а также на автобусах пригородных и междугородних маршрутов.

Для других междугородних поездок законодательство предусматривает отдельные льготы. В частности, это одна бесплатная поездка туда и обратно раз в два года или ежегодная поездка туда и обратно с 50-процентной скидкой.

Для использования таких льгот применяются талоны к удостоверению участника боевых действий.

В то же время военнослужащий не обязан использовать собственную льготу УБД для служебной поездки. Если поездка официально оформлена как командировка, расходы на проезд компенсируются в соответствии с правилами служебной командировки.

Сколько могут компенсировать за проживание

Если военнослужащему не предоставили бесплатное жилье, воинская часть может компенсировать расходы на гостиницу или другое жилье. Для этого необходимы документы, подтверждающие оплату.

Базовый предельный размер расходов на проживание во время командировок по Украине составляет 900 грн в сутки.

В то же время на период действия военного положения предусмотрена возможность возмещения фактической стоимости проживания сверх установленного лимита. С разрешения руководителя и при наличии подтверждающих документов такие расходы могут быть компенсированы в сумме до 1 800 грн в сутки без НДС.

То есть 1 800 грн не являются гарантированной или фиксированной выплатой за каждые сутки проживания. Это максимальная сумма, которую при соответствующих условиях могут возместить за фактические расходы.

Сколько военному платят суточных

За служебную командировку в пределах Украины военнослужащему предусмотрены суточные в размере 300 грн за каждые сутки.

При подсчете продолжительности командировки день выезда и день возвращения учитываются отдельно. Если служебная поездка длилась всего один день, военнослужащему все равно выплачивают суточные как за полные сутки.

В то же время не каждое направление военнослужащего в другой населенный пункт или воинскую часть автоматически дает право на получение суточных.

В частности, суточные не выплачиваются за время временного прикомандирования к другой воинской части, а также в других случаях, предусмотренных соответствующей Инструкцией.

Нельзя рассчитывать на суточные и в том случае, если служебная поездка не была оформлена надлежащим образом — в частности, если отсутствует приказ о командировке.

Поэтому для получения компенсации важно, чтобы поездка имела официальный статус командировки, была оформлена приказом, а подлежащие возмещению расходы подтверждались соответствующими документами.

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