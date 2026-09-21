Задержки выплат в ВСУ: какие деньги не поступили вовремя и сколько их ждать

Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Выплаты военнослужащим в некоторых подразделениях поступают с задержкой из-за нехватки бюджетных средств. Особенно это касается премий и боевых надбавок, которые зависят от выполнения задач на линии боевого столкновения. В то же время о задержках на несколько месяцев пока речь не идет.

О ситуации рассказал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский в эфире Вечер.LIVE.

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Где возникли задержки

По его словам, денежное обеспечение военных остается приоритетным направлением, однако задержки уже ощущаются в отдельных родах войск. В то же время офицер отметил, что не может оценивать ситуацию по всей армии, поскольку общая информация о выплатах находится в ведении соответствующих финансовых структур.

"Могу сказать по подразделениям, которые я знаю, да, есть небольшие задержки с выплатами", — сказал Ярославский.

По его словам, задержки касаются премий и боевых. В то же время он не слышал о случаях, когда военные ждали таких выплат два-три месяца.

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Когда военным должны поступать выплаты

Согласно правилам Минобороны, основное денежное довольствие военным должно выплачиваться до 20 числа текущего месяца за предыдущий. Если средства поступили в воинскую часть позже, выплату должны произвести в течение трех дней после их поступления. Дополнительные и боевые выплаты могут поступать позже, поскольку для них требуются подтверждающие документы и соответствующие приказы.

Если деньги существенно задерживаются или поступили не в полном объеме, сначала следует обратиться к командиру или в финансовую службу своей части и выяснить причину. Если вопрос не решается, военнослужащий может обратиться в Минобороны по номеру 1512 — линия работает круглосуточно. Также обращение можно подать в письменной форме или по электронной почте.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как военнослужащим получить пособие на оздоровление. Выплата производится один раз в календарный год, а ее размер определяется исходя из месячного денежного довольствия военнослужащего. Для оформления необходимо подать рапорт в бумажном виде или через приложение "Армия+", а средства начисляются после издания приказа и поступления финансирования.

Также Новини.LIVE рассказывали о подъемной помощи военнослужащим после переезда на новое место службы. Военнослужащий может получить 100% месячного денежного довольствия, а за каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним, еще 50%. Для оформления выплаты необходимо подать рапорт и подтвердить перевод, переезд семьи и семейные связи.