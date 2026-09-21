Выплата военным на оздоровление: сколько платят в 2026 году

Военный ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие могут один раз в год получить денежную помощь на оздоровление. Ее размер привязан к месячному денежному довольствию военнослужащего, а для получения средств необходимо подать рапорт. Выплату можно получить как во время ежегодного основного отпуска, так и по решению командира воинской части.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда военнослужащему выплачивают оздоровительные

Право на помощь на оздоровление возникает после первого полного месяца службы. Выплата предоставляется один раз в течение текущего календарного года. Если военнослужащий не воспользовался этим правом в течение года, перенести выплату на следующий год нельзя. Размер помощи определяется исходя из месячного денежного довольствия военнослужащего.

Помощь можно получить во время ежегодного основного отпуска. В то же время выплата возможна и без отпуска, если обстоятельства службы не позволяют им воспользоваться. В таком случае основанием для выплаты является приказ командира воинской части.

Как подать рапорт

Чтобы получить помощь, военнослужащий должен подать рапорт на имя непосредственного командира. Сделать это можно:

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в бумажной форме;

через мобильное приложение "Армия+".

Для бумажного рапорта Минобороны также предусмотрело отдельный образец — приложение 18. В нём военнослужащий просит выплатить денежное пособие на оздоровление за соответствующий год. Если же рапорт подается через "Армия+", нужно выбрать соответствующий вид рапорта, проверить внесенные данные и подписать его.

Сколько ждать денег

Для рапортов по вопросам, не относящимся к категории срочных, срок рассмотрения составляет до 14 дней с момента подачи. После оформления приказа деньги выплачиваются после поступления соответствующего финансирования.

Что учитывается при расчете

В месячное денежное обеспечение, на основе которого рассчитываются оздоровительные выплаты, входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

постоянные ежемесячные дополнительные выплаты.

В то же время единовременные вознаграждения и выплаты за выполнение боевых задач в расчет оздоровительной помощи не включаются.

Почему может задержаться выплата

Задержка средств может быть связана с оформлением документов или финансированием. Среди возможных причин:

ошибки или неполные данные в рапорте;

отсутствие приказа командира;

длительное финансовое оформление;

установление факта, что пособие уже было выплачено военнослужащему в текущем календарном году.

Поэтому в случае задержки прежде всего следует выяснить, на каком этапе находится рапорт и выдан ли приказ о выплате.

Куда обращаться, если денег нет

Если военнослужащий считает, что его право на оздоровительные пособия нарушено, сначала следует обратиться в финансовую службу своей воинской части или непосредственно к командиру. Если вопрос не решается, можно повторно подать рапорт, обратиться к вышестоящему командованию или воспользоваться горячей линией Министерства обороны по номеру 1512.

Ранее Новини.LIVE писали о подъемной помощи военным после переезда на новое место службы. Военнослужащий может получить 100% месячного денежного обеспечения, а за каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним, еще 50%.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему военным могут задерживать выплаты. Причинами становятся проблемы с финансированием, ошибки в документах, перевод в другую часть или сбои в работе бухгалтерии. Если деньги существенно задерживают или начисляют не в полном объеме, военнослужащий может обратиться к командиру, в Минобороны или обжаловать решение в суде.