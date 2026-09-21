Виплата військовим на оздоровлення: скільки платять у 2026 році

Військовий ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці можуть раз на рік отримати грошову допомогу на оздоровлення. Її розмір прив’язаний до місячного грошового забезпечення військового, а для отримання коштів потрібно подати рапорт. Виплату можна отримати як під час щорічної основної відпустки, так і за рішенням командира військової частини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Коли військовому виплачують оздоровчі

Право на допомогу для оздоровлення виникає після першого повного місяця служби. Виплату надають один раз протягом поточного календарного року. Якщо військовослужбовець не скористався цим правом упродовж року, перенести виплату на наступний рік не можна. Розмір допомоги визначають виходячи з місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

Допомогу можна отримати під час щорічної основної відпустки. Водночас виплата можлива і без відпустки, якщо обставини служби не дають можливості нею скористатися. У такому разі підставою для виплати є наказ командира військової частини.

Як подати рапорт

Щоб отримати допомогу, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я безпосереднього командира. Зробити це можна:

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у паперовій формі; через мобільний застосунок "Армія+".

Для паперового рапорту Міноборони також передбачило окремий зразок — додаток 18. У ньому військовослужбовець просить виплатити грошову допомогу для оздоровлення за відповідний рік. Якщо ж рапорт подається через "Армія+", потрібно обрати відповідний вид рапорту, перевірити внесені дані та підписати його.

Скільки чекати на гроші

Для рапортів із питань, які не належать до категорії термінових, строк розгляду становить до 14 днів з моменту подання. Після оформлення наказу гроші виплачують після надходження відповідного фінансування.

Що враховують під час розрахунку

До місячного грошового забезпечення, з якого розраховують оздоровчі, входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

постійні щомісячні додаткові виплати.

Водночас одноразові винагороди та виплати за виконання бойових завдань до розрахунку допомоги для оздоровлення не включаються.

Чому можуть затримати виплату

Затримка коштів може бути пов’язана з оформленням документів або фінансуванням. Серед можливих причин:

помилки чи неповні дані в рапорті;

відсутність наказу командира;

тривале фінансове оформлення;

встановлення факту, що допомогу вже виплатили військовослужбовцю в поточному календарному році.

Тому в разі затримки насамперед варто з’ясувати, на якому етапі перебуває рапорт і чи виданий наказ на виплату.

Куди звертатися, якщо грошей немає

Якщо військовослужбовець вважає, що його право на оздоровчі порушене, спочатку варто звернутися до фінансової служби своєї військової частини або безпосередньо до командира. Якщо питання не вирішується, можна повторно подати рапорт, звернутися до вищого командування або скористатися гарячою лінією Міністерства оборони за номером 1512.

Раніше Новини.LIVE писали про підйомну допомогу військовим після переїзду до нового місця служби. Військовослужбовець може отримати 100% місячного грошового забезпечення, а за кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним, ще 50%.

Також Новини.LIVE розповідали, чому військовим можуть затримувати виплати. Причинами стають проблеми з фінансуванням, помилки в документах, переведення до іншої частини або збої в роботі бухгалтерії. Якщо гроші суттєво затримують чи нараховують не в повному обсязі, військовий може звернутися до командира, Міноборони або оскаржити рішення через суд.