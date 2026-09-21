Затримки виплат у ЗСУ: які гроші не прийшли вчасно і скільки на них чекати

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Виплати військовослужбовцям у деяких підрозділах надходять із затримкою через нестачу бюджетних коштів. Особливо це стосується премій і бойових, які залежать від виконання завдань на лінії бойового зіткнення. Водночас про затримки на кілька місяці наразі мова не йде.

Про ситуацію розповів офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Де виникли затримки

За його словами, грошове забезпечення військових залишається пріоритетним напрямом, однак затримки вже відчуваються в окремих родах військ. Водночас офіцер зазначив, що не може оцінювати ситуацію по всьому війську, оскільки загальна інформація щодо виплат перебуває у віданні відповідних фінансових структур.

"Можу сказати по підрозділам, які я знаю, так, трохи є запізнення з виплатами", — сказав Ярославський.

За його словами, затримки стосуються премій та бойових. Водночас випадків, коли військові чекали на такі виплати два-три місяці, він не чув.

Читайте також:

Коли військовим мають надходити виплати

За правилами Міноборони, основне грошове забезпечення військовим мають виплачувати до 20 числа поточного місяця за попередній. Якщо кошти надійшли до військової частини пізніше, виплату мають провести протягом трьох днів після їх надходження. Додаткові та бойові виплати можуть надходити пізніше, оскільки для них потрібні підтвердні документи та відповідні накази.

Якщо гроші суттєво затримуються або прийшли не повністю, спочатку варто звернутися до командира чи фінансової служби своєї частини та з'ясувати причину. Якщо питання не вирішується, військовий може звернутися до Міноборони за номером 1512 — лінія працює цілодобово. Також звернення можна подати письмово або електронною поштою.

Раніше Новини.LIVE писали, як військовим отримати допомогу на оздоровлення. Виплату надають раз на календарний рік, а її розмір визначають за місячним грошовим забезпеченням військовослужбовця. Для оформлення потрібно подати рапорт у паперовій формі або через "Армія+", а кошти нараховують після видання наказу та надходження фінансування.

Також Новини.LIVE розповідали про підйомну допомогу військовим після переїзду до нового місця служби. Військовослужбовець може отримати 100% місячного грошового забезпечення, а за кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним, ще 50%. Для оформлення виплати потрібно подати рапорт і підтвердити переведення, переїзд родини та родинні зв’язки.