Виплати у відрядженні:скільки компенсують за дорогу, житло і добові у відрядженні

Військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб

Під час службового відрядження військовослужбовцю можуть компенсувати витрати на дорогу, проживання, багаж та інші передбачені видатки. Крім того, за кожну добу поїздки виплачують 300 грн добових. Однак отримати ці виплати можна лише за умови належного оформлення відрядження та наявності документів, що підтверджують відповідні витрати.

Про це розповіла Армія FM, передають Новини.LIVE.

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Коли поїздка військового вважається відрядженням

Не кожна поїздка військовослужбовця до іншого підрозділу або військової частини є службовим відрядженням. Для отримання відповідних компенсацій важливо, щоб поїздка мала саме такий статус і була оформлена належним чином.

Відрядженням вважається направлення військового за наказом командира на визначений строк до іншого населеного пункту для виконання конкретного службового завдання за межами місця постійної або тимчасової дислокації його військової частини.

У відповідному наказі мають бути зазначені пункт призначення, місце, до якого направляється військовослужбовець, тривалість та мета поїздки.

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Чи повинні видати кошти до початку поїздки

Військова частина, яка направляє військовослужбовця у відрядження, має забезпечити його коштами для поточних витрат авансом. Гроші перераховують у безготівковій формі на рахунок військового.

Після повернення з відрядження військовослужбовцю необхідно мати документи, які підтверджують понесені витрати. Це можуть бути квитки, рахунки за проживання, документи про оплату багажу та інші передбачені витрати.

За відсутності підтвердних документів більшість витрат компенсувати не можуть. Водночас із добовими діє інше правило: для їх отримання не потрібно збирати чеки на харчування.

Які витрати на проїзд можуть відшкодувати

Військовослужбовцю компенсують вартість проїзду до місця відрядження та назад. Для цього можна використовувати залізничний транспорт, автобуси та інші види громадського транспорту.

До суми відшкодування можуть також входити витрати, пов'язані з придбанням квитків, перевезенням багажу, а під час поїздки залізницею — користуванням постільною білизною.

Компенсація може стосуватися і громадського транспорту в населеному пункті, де проходить відрядження. Зокрема, йдеться про метро, трамвай, тролейбус або автобус. Однак поїздка має бути пов'язана з виконанням службового завдання, а понесені витрати необхідно підтвердити відповідними документами.

Витрати на таксі за загальним правилом не відшкодовуються.

Чи впливають пільги УБД на оплату відрядження

Право на компенсацію витрат у відрядженні та пільги, передбачені для учасників бойових дій, є різними питаннями.

Посвідчення УБД дає право на безплатний проїзд міським транспортом, приміською залізницею, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Для інших міжміських поїздок законодавство передбачає окремі пільги. Зокрема, це одна безплатна поїздка в обидва боки раз на два роки або щорічна поїздка туди й назад із 50-відсотковою знижкою.

Для користування такими пільгами застосовуються талони до посвідчення учасника бойових дій.

Водночас військовослужбовець не зобов'язаний використовувати власну пільгу УБД для службової поїздки. Якщо поїздку офіційно оформлено як відрядження, витрати на проїзд компенсуються відповідно до правил службового відрядження.

Скільки можуть компенсувати за проживання

Якщо військовослужбовцю не надали безоплатне місце для проживання, військова частина може компенсувати витрати на готель або інше житло. Для цього необхідні документи, що підтверджують оплату.

Базовий граничний розмір витрат на проживання під час відряджень Україною становить 900 грн за добу.

Водночас на період дії воєнного стану передбачена можливість відшкодування фактичної вартості проживання понад встановлений ліміт. За дозволом керівника та за наявності підтвердних документів такі витрати можуть компенсувати в сумі до 1 800 грн за добу без ПДВ.

Тобто 1 800 грн не є гарантованою або фіксованою виплатою за кожну добу проживання. Це максимальна сума, яку за відповідних умов можуть відшкодувати за фактичні витрати.

Скільки військовому платять добових

За службове відрядження в межах України військовослужбовцю передбачені добові у розмірі 300 грн за кожну добу.

При підрахунку тривалості відрядження день виїзду та день повернення враховуються окремо. Якщо службова поїздка тривала лише один день, військовослужбовцю все одно виплачують добові як за повну добу.

Водночас не кожне направлення військового в інший населений пункт або військову частину автоматично дає право на отримання добових.

Зокрема, добові не виплачуються за час тимчасового прикомандирування до іншої військової частини, а також в інших випадках, передбачених відповідною Інструкцією.

Не можна розраховувати на добові й тоді, коли службову поїздку не було оформлено належним чином — зокрема, якщо відсутній наказ про відрядження.

Тому для отримання компенсації важливо, щоб поїздка мала офіційний статус відрядження, була оформлена наказом, а витрати, які підлягають відшкодуванню, підтверджувалися відповідними документами.

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